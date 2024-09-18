Эмирейтс совместно с VOYA создали новые эксклюзивные ароматы

Эмирейтс представляет новую коллаборацию с ирландским брендом премиальной органической косметики VOYA.

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Эмирейтс и VOYA разработали уникальную линейку туалетной воды Eau de Toilette для Первого и Бизнес-классов. Она воплощает собой изысканную утонченность и сдержанную роскошь. Парфюмерный партнер создал расслабляющие натуральные ароматы специально для Эмирейтс — это первая туалетная вода в ассортименте VOYA. Эмирейтс будет ежегодно заказывать сотни тысяч 50 мл флаконов нового аромата VOYA Eau de Toilette, который будет представлен на 400 рейсах по всей сети.

Для создания фирменного аромата Эмирейтс и VOYA изучили мировые и отраслевые тренды. Вдохновением послужил глобальный характер Эмирейтс – авиакомпания обслуживает пассажиров изо всех уголков мира. Создатели использовали натуральные эфирные масла, произведенные в огромном разнообразии стран.

Дизайн флакона отсылает к одному из самых ярких образов из путешествий — закату над океаном

Рожденная под влиянием зеленых пейзажей и богатого наследия Ирландии, прозванной «Изумрудным островом», коллаборация обещает неповторимый ольфакторный опыт и истинное умиротворение.

Основатели VOYA, опытные парфюмеры Марк и Кира Уолтон с большим удовольствием работали над созданием премиального аромата для Эмирейтс. Они задались целью соединить в композиции нотки родной Ирландии с легендарными ароматами Ближнего Востока.

Мягкий и пряный аромат для мужчин представляет собой смесь бергамота, перца и белых цветов, которая дарит чувство спокойствия.

Марк Уолтон (Mark Walton), основатель VOYA

«Я всегда любил лес так же сильно, как и океан, поэтому мне хотелось создать свежий и землистый аромат. В нем много глубины, а базовые ноты раскрываются после того, как утихают верхние».

Женский парфюм, напротив, сладкий и бодрящий. Он обладает нежным ароматом жимолости, нероли и цитрусовых.

Кира Уолтон (Kira Walton), основательница VOYA

«Жимолость часто встречается растущей на прибрежных скалах в Ирландии. Помимо красоты, у меня она ассоциируется с детством. Мне было важно гармонично дополнить ее свежими цитрусовыми нотами апельсина, базилика и ветивера. Оттеняют их древесные ноты кедрового дерева и гурьюнского бальзама. Аромат получился необычайно сладким, но вместе с тем бодрящим – идеальным спутником в путешествиях».

Новые ароматы представлены в Бизнес и Первом классах. Они стали прекрасным дополнением полюбившейся клиентам Эмирейтс линейки премиальных SPA-продуктов VOYA.

Новые ароматы представлены в Бизнес и Первом классах Эмирейтс

Предложенная пассажирам Эмирейтс продуктовая коллекция VOYA состоит из шампуня и кондиционера для волос, геля для душа, очищающего средства для лица, увлажняющего крема для тела, крема и мыла для рук, а также твердого мыла.

Косметическая продукция VOYA подается в душе-SPA на борту Эмирейтс A380, а также в душевых комнатах в фирменных залах ожидания авиакомпании в аэропортах. Крема для рук и для тела VOYA представлены в туалетных комнатах Первого и Бизнес-классов. В коллекции Эмирейтс три парфюма под разное настроение и на любой вкус: бодрящий – розмарин и мята, безмятежный – лаванда и розмарин, расслабляющий – лайм и мандарин. Линия средств по уходу за кожей VOYA для Эмирейтс изготовлена из натуральных морских водорослей, собранных вручную с морского дна в ирландском графстве Слайго.

Эмирейтс ответственно относится к выбору поставщиков. Продукция VOYA выполнена преимущественно на основе органических ингредиентов, а упаковка подлежит вторичной переработке. VOYA гордится тем, что не тестирует продукты на животных и выступает категорически против данной практики. Компания также сотрудничает с организацией Plastic Bank и поддерживает ее усилия по уничтожению пластика до того, как он попадет в океан.