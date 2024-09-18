Как правильно ухаживать за волосами в разное время года

Эксперт сообщила, что климат оказывает сильное влияние на здоровье и внешний вид волос. В основном это связано с колебаниями температур и сменой рациона и чтобы волосы в любую погоду выглядели отлично, надо подбирать уходовые средства в соответствии с сезоном и сбалансировать питание, чтобы у волос было необходимое питание, добавила Толстоносова.

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"Осенью волосы могут стать слабыми и безжизненными из-за сухого воздуха, резкого перепада температур и сильного ветра. В ненастные месяцы локонам потребуются витаминная косметика и надежная защита от внешних факторов. Также важно восстановить их структуру после летнего палящего солнце. Для этого нужно регулярно наносить увлажняющие средства и питательные маски, в составе которых есть аминокислоты, масла ши, жожоба, алоэ, оливы", - отметила нутрициолог в беседе с aif.ru.

Также она посоветовала следить за своим питанием и рекомендовала для обеспечения поступления в организм необходимых для волос веществ, почаще есть финики, курагу, орехи, треску, кальмары, авокадо.

"Стайлеры, утюжки и плойки надо использовать только в исключительных случаях", - сообщила эксперт.

В прохладную погоду нельзя выходить из дома с влажной головой, волосы перед этим надо полностью высушить, добавила Толстоносова. Также в холода необходимо носить головной убор.

Кроме того, специалист посоветовала учитывать всесезонные правила ухода за волосами. Она рекомендовала следить за реакцией волос и кожи головы на смену погоды, постепенно менять уходовые средства, адаптируя их к сезонным потребностям, следить, чтобы в уходовых средствах преобладали натуральные компоненты и витамины, помнить о регулярном массаже кожи головы.

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