Российская супермодель Наталья Водянова кардинально сменила имидж и показала результат в рекламе французского парфюмерного дома Guerlain. Соответствующий снимок появился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) компании.

На опубликованном фото 42-летняя манекенщица предстала в белом топе и леопардовом укороченном жакете. На кадре видно, что звезда отстригла каре. Вдобавок визажисты сделали ей яркий мейкап с красной помадой. Ее образ завершили серьги-кольца маленького диаметра.

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В июле Наталья Водянова в платье с вырезами появилась на вечеринке в Париже. Модель посетила мероприятие Prelude to the Olympics, организованное в преддверии Олимпийских игр, вместе супругом миллиардером Антуаном Арно.