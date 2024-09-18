Какие сапоги выбрать: шесть самых трендовых моделей на осень-2024

Лоферы и Мэри Джейн пока успешно справляются с погодными условиями, которые, будем честны, радуют теплом и солнцем. Но суровая осень с ветрами и дождями не за горами, поэтому пора задуматься над тем, что придет на смену легким вариантам обуви. Пара актуальных сапог расставит в вашем образе акценты правильно. Главное — подобрать подходящую модель.

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Казаки

Летящее платье, бермуды в спортивном стиле, строгие брюки — покажите нам обувь, которая смогла бы посоревноваться с казаками в универсальности? Даже самые классические модели уступят, столкнувшись с дерзостью Дикого Запада, который с легкой руки Бейонсе, известной поклонницы ковбойской темы, снова покорил мир.

На устойчивом каблуке

С — стабильность. И речь здесь не только про эмоциональное состояние, но и про то, как важно твердо стоять на ногах в скользкую дождливо-осеннюю погоду. Дизайнеры сжалились над нами и, несмотря на трендовую утонченную женственность, включили в новые коллекции базовые сапоги на устойчивом каблуке.

Трубы

Внимание на полноту моделей с прямым голенищем: между икрой и материалом обуви должно быть не больше пары сантиметров. Вместе с тем гипертрофированно широкие трубы со счетов не стоит списывать: можно присборить сапог, собрав в гармошку, которая была особенно популярна в 80-е, а сейчас опять дает о себе знать. И тут действует принцип — чем шире, тем круче.

Байкерские

Продолжаем предаваться мечтам о том, как было бы здорово лихо оседлать «харлей» и умчаться в прекрасное далеко. Собственно, мы о чем: эстетика гранж пока не позволяет нам отказаться от байкерских сапог, которые последние сезоны носят звание самой универсально обуви. Титул все еще за ними.

Каблук kitten-heel

Одри Хэпберн в свое время не переставала признаваться в любви каблучкам kitten hills, надевая их при каждом удобном случае. Новый виток популярности «рюмочек» начался несколько сезонов назад и продолжается до сих пор. Комфорт и изящество определенно способны ужиться друг с другом.

Ботфорты

Сапоги выше колен, тесно облегающие ногу, отступают, чтобы освободить дорогу ботфортам с нарочито расслабленным голенищем. Да, чувствуется здесь вайб рыбацкой забродной обуви, но если в таких и ловить что-то, то только удачу за хвост. Внимание вам в любом случае гарантировано, особенно когда речь заходит про шпильки.