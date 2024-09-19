В России стали чаще покупать люксовую косметику и парфюмерию

В первом полугодии 2024-го россияне стали на 16 % больше тратиться на косметику и парфюмерию: средний чек вырос до 4 310 руб. В то же время число покупок за год снизилось на 4 % после их роста на 14–17 % в 2023-м, сообщает Shopper’s со ссылкой на статистику ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

При этом в Москве увеличились оба показателя: средний чек — на 18 %, до 4 881 руб., объем покупок — на 13 % (в основном за счет расширения ассортимента и восстановления трафика в торговых центрах).

Аналитики отметили рост спроса в рознице на дорогие косметические и парфюмерные марки, тогда как год назад россияне предпочитали массмаркет. То есть акцент сместился с количества на качество.

Ранее, в 2022 году, многие сделали «запасы» привычных иностранных товаров, которые уже в основном исчерпались. Далее в 2022–2023 годах перебои с поставками парфюмерии и косметики заставили ретейлеров вводить в продажу другие марки. Так на российском рынке появилось много дорогих корейских и интересных российских предложений.

Как правило, новые бренды почти не вкладываются в продвижение и рекламу. Это усложняет выбор, и потребители начинают сами исследовать рынок, чтобы отыскать замену исчезнувшим люксовым маркам. Также подъем спроса может свидетельствовать и о росте доходов населения РФ.