Почему рвутся колготки на большом пальце и как это исправить

Многим знакома досадная ситуация, когда человек снимает обувь и видит дырку на колготках на большом пальце. Подолог Елена Лапатина рассказала, что причина может крыться не только в качестве колготок, но и в размере обуви, длине ногтей, сухости кожи и даже анатомических особенностях стопы.

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Чаще всего разрыв ткани происходит в зоне соприкосновения большого пальца и обуви, особенно если колготки не соответствуют размеру стопы или обувь на высоком каблуке. Длинные ногти, обрезанные неправильно, могут травмироваться в закрытой обуви и приводить не только к порванным колготкам, но и к травмам ногтей, инфекциям и грибковым поражениям.

Сухая кожа также может цепляться за колготки, вызывая затяжки и стрелки. В этом случае стоит обратиться к эндокринологу, так как сухость кожи может быть признаком диабета. Для предотвращения подобных ситуаций необходимо следить за качеством педикюра, регулярно посещать подолога для увлажнения кожи ног, носить обувь с каблуком не выше 4 см, использовать ортопедические стельки, а также применять тейпы или пластыри в проблемные зоны, передает aif.ru.

65 лет назад в продаже появились первые в мире колготки. Десятилетиями эта деталь гардероба вызывала ажиотаж среди женщин: за колготками выстраивались очереди. Заведующая кафедрой дизайна НИУ «МЭИ» Александра Панкратова рассказала «Вечерней Москве» историю появления этой вещи.