Елена Перминова затмила гостей на показе в Милане

Модель и многодетная мать Елена Перминова появилась на показе Fendi в Милане в эффектном платье и сапогах. 38-летняя звезда произвела фурор и приковала к себе все взгляды на шоу. Об этом пишет и публикует фото Леди Mail.ru.

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Неделя моды перекочевала из Лондона в Милан, куда приехали светские персоны. Среди множества ярких людей выделялась Елена Перминова, которая выбрала образ в темных цветах с крупной сумкой.

Возлюбленная миллионера Александра Лебедева примерила облегающее короткое платье с длинными рукавами. В качестве обуви она подобрала высокие сапоги. На руках у нее были крупные аксессуары, а с собой она взяла большую сумку. На Елене был привычный макияж и стильная укладка.

На мероприятии была и голливудская актриса Шейлин Вудли, которая выбрала простой образ, состоящий из приталенного платья в сером цвете. На ней были браслеты, лодочки на шпильке, а в руках кожаная сумка.

В зрительном зале собрались и другие эффектные гостьи, среди них выделялась избранница миллиардера Владислава Доронина Кристина Романова и певица Нормани. В этот раз шоу было посвящено столетию бренда Fendi.

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