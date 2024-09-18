Дана Борисова показала, как выглядит через месяц после пластики

Телеведущая Дана Борисова показала, как выглядит ее лицо через месяц после пластики. Звезда опубликовала фото, снятое без фильтров, в личном блоге.

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Артистке сделали лифтинг лба и висков, изменили форму глаз и провели нижнюю блефаропластику. Борисова признавалась, что очень довольна результатом и благодарна врачу, который ее преобразил. Телеведущая объясняла, что прибегла к хирургическому вмешательству, поскольку обычная косметология не помогала. По словам знаменитости, ей не нравились брови, которые сползли с возрастом, и она «напоминала уже Брежнева». «Уколы красоты» не решали проблему, поэтому звезда обратилась за помощью к хирургу.

Телеведущая заявила, что у нее «грандиозные» планы на будущее. Как минимум артистка хочет поменять паспорт, чтобы там была новая фотография.

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Борисова воспитывает 17-летнюю дочь от бизнесмена Максима Аксенова. Звезда признавалась, что на совершеннолетие хочет подарить Полине ринопластику, чтобы исправить нос, унаследованный от отца. По словам блогера, она дает подростку много свободы, пытаясь компенсировать свое отсутствие в ее жизни. Телеведущая не запрещает дочери экспериментировать с внешностью, поскольку они предварительно все обсуждают, и девушка ничего не делает «за спиной» матери.

Ранее Дана Борисова снялась в бикини на пляже.