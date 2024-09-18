Тредлифтинг: что это и почему стоит попробовать

В последние годы процедура под названием тредлифтинг набирает популярность в геометрической прогрессии. Что из себя представляет этот метод омоложения и кому стоит обратить на него внимание, нам рассказала Мадина Байрамукова, пластический хирург, дерматолог-косметолог.

Что такое тредлифтинг

Тредлифтинг — малоинвазивная методика, заключающаяся во введении под кожу специальных рассасывающихся нитей, поясняет наш эксперт. Эти нити выполняют сразу несколько важных функций: они не только механически поднимают и подтягивают обвисшие участки, но и стимулируют выработку собственного коллагена, что способствует более выраженному и, главное, длительному эффекту.

Мадина: «Процедура проводится с помощью тонких игл, через которые и вводятся нити. В отличие от хирургического лифтинга, тредлифтинг не требует длительного восстановительного периода с наложением швов». Мало того, сеанс занимает всего 1—1,5 часа и переносится пациентами достаточно комфортно под местной анестезией.

Стоит также отметить, что нити, применяемые в тредлифтинге, далеко не простые. Это, как правило, специальные армированные нити из биорассасывающихся материалов, таких как полидиоксанон или полимолочная кислота. Они постепенно растворяются под кожей, тем самым запуская и поддерживая процессы естественного омоложения, комментирует хирург.

Основные зоны, в которых применяется тредлифтинг — это лицо, шея и зона декольте. Но при желании можно прибегнуть к этой процедуре и для коррекции внешнего вида других проблемных участков: рук, живота, бедер. Главное, чтобы кожа в этих местах обладала достаточной плотностью и эластичностью, чтобы нити могли в ней закрепиться.

Плюсы тредлифинга

Результаты этой методики можно оценить уже спустя 2—3 недели после проведения процедуры. Кожа подтягивается, разглаживаются морщины, восстанавливается четкость овала лица. И что особенно важно, положительные изменения сохраняются в течение 1,5—2 лет.

При этом тредлифтинг считается одним из самых безопасных и щадящих видов лифтинга. Отечность и синяки, которые могут появиться после процедуры, проходят в течение 5—10 дней.

Еще одно преимущество тредлифтинга — универсальность. Этот метод одинаково хорошо подходит и для коррекции возрастных изменений, и для решения эстетических проблем более молодых пациентов. Кроме того, тредлифтинг можно сочетать с другими косметологическими процедурами, чтобы добиться максимально выраженного и долговременного эффекта.

Кому стоит обратить внимание на тредлифтинг

Прежде всего пациентам в возрасте 35—55 лет, которые столкнулись с первыми признаками возрастных изменений внешности. Мадина: «Это могут быть провисание контура лица, появление складок и морщин, утрата четкости овала. Тредлифтинг позволит повысить тонус кожи и разгладить ее».

Кроме того, эта процедура эффективна для пациентов, которые не готовы или не могут решиться на хирургическую подтяжку. Она станет идеальным вариантом для тех, кто хочет выглядеть моложе, но при этом не готов к длительному восстановлению после операции.

Тредлифтинг также подходит для коррекции отдельных проблемных зон, например, для подтяжки век или области шеи. Здесь он может использоваться как самостоятельная процедура, так и в комплексе с другими методами, например, ботулинотерапией или инъекциями филлеров.

Противопоказания

Разумеется, как и любой другой метод эстетической медицины, тредлифтинг имеет и определенные противопоказания. Среди них — нарушения свертываемости крови, обострение хронических заболеваний, онкологические патологии, а также беременность и период лактации. Поэтому перед процедурой следует обязательно проконсультироваться с врачом-косметологом.

Что касается самого хода процедуры, то она обычно занимает около полутора часов. После обработки кожи специальным обезболивающим раствором доктор вводит под нее тонкие армированные нити при помощи особых игл. Это безболезненно, но может вызывать некоторый дискомфорт.

В зависимости от поставленных целей и индивидуальных особенностей пациента, количество вводимых нитей и схема их расположения могут варьироваться. Обычно специалист использует от 10 до 30 нитей, укладывая их в несколько слоев. Это позволяет добиться максимально эффективного и естественного результата.

После того, как нити установлены, специалист приступает к моделированию овала лица, разглаживанию морщин и морщинок. Затем накладываются специальные компрессы, снижающие отечность и воспаление. На протяжении 10—14 дней пациент может отмечать незначительную припухлость и синюшность в зоне процедуры, но эти явления быстро проходят.

Стоит отметить, что тредлифтинг — это не разовая процедура, а курс из 2—3 сеансов с перерывом 3—4 месяца. Это связано с постепенным рассасыванием нитей и необходимостью поддерживать достигнутый эффект. Первые изменения пациенты замечают уже через 2—3 недели, а окончательный результат становится заметен спустя 3—6 месяцев.