Пять признаков, что вы моете волосы недостаточно часто или неправильно

Есть ли лучшее ощущение, чем чистые волосы? Наверное, нет. Но мытье может быть утомительной и трудоемкой задачей — скорее рутиной, чем удовольствием. А еще эта наша вечная занятость и спешка! Самое простое решение — восполнить этот пробел с помощью сухих шампуней, но, как оказалось, это не всегда хорошая идея. Если вы моете голову слишком редко, рискуете получить проблемы с кожей головы, которые могут привести даже к выпадению волос.

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Как часто нужно мыть волосы

Это зависит от нескольких факторов. «Если у вас сухая кожа головы и вы не используете много укладочных средств, возможно, достаточно мыть волосы раз в неделю», — рассказывает стилист Евгения Куклина. Однако это не универсальное правило.

Вы часто делаете укладку, пользуетесь сухим шампунем? У вас уже есть перхоть? У вас жирная кожа головы? Все эти факторы могут означать, что вам следует мыть волосы раз в два-три дня. Слишком частое мытье волос может навредить им, но и слишком редкое может привести к не самым приятным последствиям.

Зачем нужен детокс для волос

Для начала следует использовать шампунь-детокс для волос, чтобы привести их в форму, глубоко очистить, смыть наслоения солей и металлов, увлажнить сухие участки и наполнить жизненной силой.

Важно, чтобы такое SOS-средство подбирал грамотный парикмахер или дерматолог: нужно быстро решить конкретную проблему и лишь потом разбираться с ежедневной бьюти-рутиной для волос.

Вот пять признаков того, что вам, возможно, следует мыть волосы более регулярно

Жирные волосы

Самый очевидный признак того, что вы моете волосы слишком редко, — это жирные корни и отсутствие объема. «Если вы не будете регулярно смывать излишки кожного сала с кожи головы, волосы станут жесткими и тяжелыми. У некоторых людей это происходит уже через день после мытья. У других это занимает больше времени», — говорит стилист.

Кстати, жирные волосы не только видны, но и пахнут — смесь омертвевших клеток кожи и кожного сала на коже головы является идеальной питательной средой для бактерий, что может привести к появлению неприятного запаха. Ужас.

Образование перхоти

Перхоть не обязательно является признаком нечастого мытья волос, но кожа головы постоянно вырабатывает кожное сало — маслянистую секрецию, которая защищает ее и увлажняет. Если волосы моются редко, кожное сало может скапливаться.

В то же время клетки кожи отмирают и постоянно обновляются. При нечастом мытье волос эти отмершие клетки дольше остаются на коже головы, что приводит к скоплению грязи, жира — и создает идеальную среду для размножения микроорганизмов, таких как дрожжевой грибок Malassezia. Он естественным образом обитает на коже головы, но повышенная выработка кожного сала и недостаточное очищение могут привести к его усиленному размножению.

Это происходит потому, что Malassezia питается жирами, содержащимися в кожном сале, и при его размножении выделяются побочные продукты, которые могут раздражать кожу. Это, в свою очередь, приводит к увеличению производства клеток и ускоренному шелушению, что проявляется в виде перхоти.

Зуд кожи головы

Это не только сухость, вызванная слишком частым мытьем, но и признак того, что вы недостаточно (или неправильно) моете волосы. На коже головы скапливаются отмершие клетки, средства для кондиционирования и укладки, грязь, пот. Такое скопление является идеальной питательной средой для микроорганизмов, таких как вышеупомянутые дрожжи Malassezia, которые не только способствуют появлению перхоти, но и выделяют побочные продукты, раздражающие кожу и вызывающие зуд. Недостаточное очищение кожи головы также способствует развитию таких кожных заболеваний, как себорейный дерматит, который сопровождается зудом.

Тусклые волосы

Волосы не блестят? Это может быть связано с тем, что на них скапливаются остатки средств для укладки и ухода, которые огрубляют поверхность и делают ваши локоны менее способными отражать свет, особенно, если вы часто используете сухой шампунь между мытьем головы. Из-за содержащихся в нем частиц пудры волосы выглядят тусклыми, но шампунь для глубокого очищения может вернуть им жизнь, особенно в сочетании с кондиционером для придания блеска.

Выпадение волос

Усиленное выпадение волос также может свидетельствовать о том, что вы недостаточно часто моете голову. Одна из самых распространенных причин выпадения волос — себорейный дерматит. Это заболевание характеризуется избыточным выделением кожного сала и размножением на коже головы вышеупомянутых дрожжевых грибков Malassezia, что приводит к раздражению. Хроническое воспаление кожи головы может привести к выпадению волос. Регулярное же мытье помогает сохранить кожу головы здоровой и без раздражения, а волосы приобретают естественный блеск.