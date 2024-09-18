Тяжелые ботинки: как правильно стилизовать и с чем носить осенью 2024
Тяжелые ботинки, которые долго были атрибутом бунтарей, панков и прочих люмпенов, сейчас носят совершенно все. Вот уже добрый десяток лет они занимают лидирующие позиции в уличной моде. Эти массивные и дерзкие ботинки, во-первых, невероятно удобны в условиях мегаполиса. И, во-вторых, они придают образу уверенности и динамичности. Однако для того, чтобы обувь на протекторе гармонично вписывалась в осенний гардероб, важно знать, как их правильно стилизовать.
Женственные платья
Контраст между грубой обувью и легкими, женственными платьями — один из самых популярных и проверенных в модных баталиях способов стилизовать тяжелые ботинки. В этом сезоне выбирайте платья с цветочными принтами из легких струящихся тканей или многослойные модели. Такой микс создает баланс между нежностью и брутальностью, что делает образ интересным и многослойным.
«Дополните образ кожаной курткой, огромным пушистым свитером или пальто оверсайз для создания эффекта „модной бунтарки“. Аксессуары, такие как широкополые шляпы или мини-сумки, добавят завершенности», — предлагает стилист Маша Ведерникова.
Сочетание с джинсами
Джинсы и тяжелые ботинки — это проверенная временем комбинация, которая подходит для повседневной носки. Модные эксперты рекомендуют выбирать джинсы прямого или свободного кроя. Классические синие или черные джинсы в сочетании с массивной обувью создадут стильный городской образ, который подойдет как для прогулок, так и для неформальных встреч.
«Для дополнительного объема сверху добавьте джемпер оверсайз или свитер с высоким горлом. Также можно экспериментировать с футболками с яркими принтами и укороченными куртками для создания многослойности», — советует стилист.
Кожаные изделия и брутальный стиль
Кожа — материал, который прекрасно сочетается с массивной обувью. Осенью 2024 года популярностью пользуются кожаные брюки, юбки, куртки и пальто с матовой поверхностью и грубой фактурой. Ботинки на толстой подошве помогут создать эффектный образ в стиле гранж или панк-рок, что особенно актуально в сезоне.
Наденьте кожаные штаны или юбку-карандаш в сочетании с базовым топом и массивными ботинками. Завершите образ крупными аксессуарами — цепями или ремнями с металлическими деталями.
Тренч
Это базовый элемент осеннего гардероба, который может стать стильным дополнением к массивной обуви. В 2024 году тренчи представлены как в классическом стиле, так и в укороченных и удлиненных моделях с ремнями, накладными карманами и поясами. В сочетании с тяжелыми ботинками тренч добавляет образу строгость и элегантность.
Для создания современного лука выберите тренч в пастельных оттенках или с необычной текстурой. Дополните образ теплыми носками или колготками, чтобы создать уют и завершить модный аутфит.
Юбки и кюлоты
Юбки разной длины (от экстремального мини до глобального миди) и кюлоты остаются популярными в осеннем сезоне. Эти элементы гардероба можно смело сочетать с массивными ботинками, создавая интересные и неожиданные образы.
Укороченные брюки-кюлоты и миди-юбки будут отлично смотреться с ботинками на грубой подошве. Комбинируйте их с высокими носками или колготками, создавая дополнительный акцент. Для верхней части подойдут свитера оверсайз, укороченные пиджаки или кардиганы.
Oversize и многослойность
Многослойные образы с элементами oversize идеально сочетаются с массивной обувью. Осенью такой стиль остается популярным, позволяя экспериментировать с объемами и фактурами. Оверсайз-пальто, свитера, худи или кардиганы в сочетании с тяжелыми ботинками помогут создать уютный и стильный образ.
Чтобы не перегружать образ, придерживайтесь нейтральной цветовой палитры, играйте на контрасте фактур и цветов. Многослойность создает динамичный и модный лук, но требует внимательности к подбору аксессуаров.
Акцент на аксессуарах
Тяжелые ботинки уже сами по себе могут быть главным акцентом в образе. Однако правильно подобранные аксессуары помогут завершить образ и добавить ему индивидуальности. Классика сезона — это трикотаж, крупные сумки, широкие ремни, объемные шарфы и шапки-бини.