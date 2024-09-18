Сестра Бьянки Цензори показала фигуру в нижнем белье

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина Цензори показала фигуру в нижнем белье. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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На размещенном кадре девушка позировала у раковины в номере отеля. Она снялась в черном бюстгальтере с глубоким вырезом и белых трусах-шортах с заниженной талией. Кроме того, автор фото сделала гладкую укладку, зачесав волосы назад.

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Известно, что она отправилась в Китай вместе с родителями на концерт американского рэпера Канье Уэста, который состоит в браке с ее сестрой, также приехавшей поддержать исполнителя.

Ранее образ Цензори в отсутствие Канье Уэста вызвал споры в сети.