Стилист назвал тренд в сумках «на случай кражи»

Стилист Анастасии Решетовой и Ксении Бородиной Алеко Надирян назвал тренд в сумках. Об этом он написал в Telegram-канале.

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Он перечислил три главных тренда с показа бренда Fendi в рамках Недели моды в Милане.

«Пастельные оттенки и еле заметная полоска. Кстати, полоска не первый раз появляется на дорожках в рамках этого весенне-летнего сезона — элемент простой и смотрится красиво. А также прозрачные ткани: сетка, кружево, атлас. На многих позициях вышивки и аппликации, которые выглядят аккуратно и гармонично», — написал Надирян.

И последний, по его мнению, — сумка с сумкой.

«Сумка в качестве аксессуара к другой сумке. Ну или на случай, если одну украдут», — пошутил эксперт.

Алеко Надирян также высмеивал дорогостоящие аксессуары от бренда Bottega Veneta. На снимках эксперт показал шапку с уткой и носки со змеями. По словам стилиста, оба предмета гардероба вместе стоят около 350 тысяч рублей.

А на днях стилист объяснил, как выбрать тренч на осень.

«Классический бежевый — база, о которой даже говорить не хочется. Так что делюсь еще одним практичным, но более эффектным вариантом: кожаный плащ. Лучше выбирать в универсальных оттенках (черный, коричневый, бордовый, зеленый) в длине макси — тогда можно сочетать его с юбками и брюками любой длины и фасона без риска укоротить силуэт», — написал Надирян.

Ранее стилист Алеко Надирян назвал универсальную вещь для осеннего гардероба.