Модель Валентина Иванова показала ягодицы в «голом» боди

Девушка рэпера Тимати, модель Валентина Иванова опубликовала фото в прозрачном боди. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Социальные сети

На новых кадрах она показала ягодицы в «голом» боди с глубоким декольте и открытой спиной. Волосы ей уложили небрежными локонами и сделали вечерний макияж. На других фото Иванова показала фигуру в нижнем белье.

© Газета.Ru

Недавно Тимати намекнул, что планирует сделать предложение руки и сердца Валентине Ивановой.

«Мне кажется, что к текущему моменту я более чем готов ментально к тому, чтобы сделать это [вступить в брак. — Прим. «Газеты.Ru»] правильно. Возможно, в каком-то самом обозримом будущем», — заявил артист на шоу «Натальная карта» от Medium Quality в VK Видео.

Слухи о том, что Тимати встречается с Валентиной Ивановой появились зимой 2021 года. В апреле 2022-го рэпер и модель впервые вышли в свет вместе. В декабре того же года певец вместе с возлюбленной посетили свадьбу Оксаны Самойловой и Джигана.