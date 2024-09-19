Юлия Снигирь кардинально сменила имидж для обложки журнала

Актриса Юлия Снигирь стала лицом нового выпуска журнала Uma Magazine. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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41-летняя актриса позировала в пышном кремовом платье. Ей изменили имидж — рваный короткий каскад с челкой, а также сделали яркий вечерний макияж.

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Несколько недель назад Юлия Снигирь призналась, что иногда ссорилась с коллегой и возлюбленным Евгением Цыгановым на съемках фильма «Мастер и Маргарита». Актриса заявила, что не любит, когда артист дает ей советы на съемочной площадке.

«У нас были такие истории, что пока мы доехали до площадки, то поссорились по поводу сцены, которую сейчас будем снимать, так, что даже не разговаривали. Забавно, потому что у нас была какая-то милая сцена как раз. Миша Локшин сказал: «Господи, ну я так и знал, что вот это начнется», — рассказала Снигирь.

Снигирь уточнила, что такое было бы простительно для любого другого коллеги, но не для возлюбленного. Артистка посетовала, что воспринимает подобные советы Цыганова на личный счет. Актриса выразила мнение, что ее возлюбленный обладает «режиссерским мышлением», поэтому ему то и дело хочется поделиться мнением с коллегами.