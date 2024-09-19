Что такое фейслифтинг и почему операция может длиться до девяти часов

Молодость лица можно продлить с помощью косметологических методов. Однако в определенных случаях приходится прибегать к помощи более серьезных манипуляций. В последнее время все больше людей, включая звезд шоу-бизнеса, обращаются к пластическим хирургам, чтобы сделать фейслифтинг. Что представляет собой эта модная операция и кому она показана, сайту «Страсти» рассказала пластический хирург Елена Миронова.

© Passion.ru

Фейслифтинг – это хирургическая подтяжка лица и шеи, которая направлена на устранение деформаций контуров данных зон. Специалист при этом работает не только с кожей, но и устраняет птоз тканей, перемещая и фиксируя подкожный мышечно-апоневротический слой (он же коротко – SMAS). Это касается лица, а также шейной платизмы – главной мышцы, от которой зависит внешний вид этой области.

Существует несколько способов перемещения SMAS. От них и зависит цена операции, ее время, а также длительность периода реабилитации.

Варианты перемещения мышечно-апоневротического слоя:

Пликация - перемещение и прошивание глубоких тканей и фиксация в новом положении. Такой способ актуален для птоза лица и шеи I и II степени;

Композитная подтяжка лица с отслойкой, репозицией и фиксацией SMAS. Применяется при выраженном, активном птозе, такой данный способ даст более длительный результат;

Компиляция двух вышеперечисленных способов, а также использование, например, SPACE-лифтинга или авторских методик хирургов.

По последнему пункту стоит отметить, что у каждого квалифицированного хирурга, занимающегося лицом, формируется собственная техника оперирования. Она включает в себя определенные миксы и модификации уже известных методик.

Детали операции и реабилитация

Как правило, фейслифтинг занимает от 3 до 8-9 часов. Время операции зависит от объема зоны, с которой предстоит поработать, а также сложности. Факторами, увеличивающими длительность манипуляции, могут стать предыдущая пластика и некоторые косметологические процедуры. Потому очень важно честно рассказать хирургу историю своих изменений и борьбы за молодость. Плюс, провести некоторые исследования, которые позволят выбрать необходимую технологиюпредстоящей операции.

«Что касается цены, то стоит помнить, что дорого – не значит качественно. Считается, что чем выше хирург берет за пластику, тем больше гарантий, что результат вас порадует. Цены на фейслифтинг в Москве начинаются с 200 тысяч рублей и могут достигать 1,5 миллиона рублей. Однако высокая стоимость не равна безопасности и необходимому эффекту. Но, безусловно, более сложная, тонкая и изощренная работа хирурга всегда будет дороже», – Елена Миронова, пластический хирург клиники Seline, кандидат медицинских наук.

А вот период восстановления после фейслифтинга зависит от объема манипуляции. Так, реабилитация после эндоскопии лба займет 2-3 недели, после темпорального и Check-лифтинга (подтяжка верхней и средней трети лица) – от трех месяцев. После пликации на уровне SMAS пациенту придется приходить в себя 3-4 недели, а вот композитная подтяжка лица с отслойкой, репозицией и фиксацией SMAS может потребовать целого года.

Какой способ подтяжки лица наиболее эффективен

Как ни странно, выбор способа и эффективность операции не зависит от возраста. Все определяется наличием показаний к операции. Например, молодые пациенты чаще всего жалуются на углубление носогубных складок, провисание щек и низкое положение бровей. Но это лишь начальные изменения верхней и средней зон лица.

В таком случае могут использоваться коррекции как косметологические, так и хирургические. Сюда относят темпоральный (височный) лифтинг, эндоскопию лба и Check-лифтинг (подтяжка средней зоны лица).

Используется следующий способ: делаются небольшие разрезы на виске и в волосистой части головы. А затем с помощью специальных инструментов и видео-ассистенции весь блок тканей лба и щёк поднимается и фиксируется швами в височной области. Эффект такой манипуляции, как правило, сохраняется в течение 10-15 лет.

А вот в более позднем возрасте изменения акцентируются не только в верхней, но также и в нижней части лица. Начинают плыть контуры в зоне челюсти, появляются брыли, деформируется шея. В таком случае косметологические методы коррекции нужного результата не дадут. Тут уже показана хирургическая подтяжка лица и шеи.

Существует несколько способов такого фейслифтинга. Но в основном хирург работает в подкожном мышечно-апоневротическим слое (SMAS). Но такая операция может быть выполнена с укороченным разрезом кожи вокруг уха или с длинным разрезом в волосах. Какой именно способ использовать решает врач, учитывая степень провисания тканей, возраст и некоторые индивидуальные факторы.