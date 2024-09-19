Осенний обувной сезон 2024: советы и рекомендации от стилистов

С приходом осени новосибирцы уделяют больше внимания обновлению гардероба, в том числе и обувному, сообщает издание «МК в Новосибирске».

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Стилисты отмечают, что правильный выбор обуви способен значительно преобразить образ. По их мнению, обувь должна быть одним из ключевых элементов стиля и, по возможности, лучшим вариантом в рамках выбранного ценового сегмента.

В сезоне 2024 года в целом не ожидается кардинальных изменений в демисезонной моде. Для сочетания с брюками стилисты рекомендуют ботильоны, а с юбками – сапоги: ботфорты к мини-юбкам или модели чуть выше или на середине колена. Сапоги средней длины с юбками не считаются удачным сочетанием.

Выбор формы мыса зависит от общего образа: острый мыс подходит к брюкам со стрелками, визуально удлиняя ноги, а закругленный – к более свободным моделям брюк. Широкий мыс, в свою очередь, подходит в случае, когда нет задачи акцентировать фигуру.

Стилисты подчеркивают, что кажущаяся небрежность и casual-стиль, популярные в 21 веке, стоит использовать в меру. Не стоит путать спортивную обувь и обувь в спортивном стиле – это разные вещи.

Цветовая гамма обуви – важный критерий выбора. Черный цвет остается классикой, но стилисты рекомендуют рассматривать обувь как цветовой акцент. Бордовый, хаки и другие цвета могут стать не менее практичным и эффектным решением, создавая яркую деталь образа.

Данные сервиса «Юмани» и Lamoda свидетельствуют о росте спроса на осеннюю обувь в Новосибирске и Сибири. За год число покупок в категории «Одежда и обувь» увеличилось на 25%, а оборот – на 36%, при этом средний чек вырос на 9% и составил 9 660 рублей.

В обувных магазинах рост числа покупок по сравнению с летом 2023 года достиг 80%. Оборот платежей и количество покупателей выросли более чем в два раза, а средний чек увеличился на 21% до 6 377 рублей.