Помогает ли маска из чеснока от акне

Миллениалы изобретают зачем-то очередной велосипед, массово распространяя его в соцсетях и взахлеб делясь успехами. Но если раньше их «придумки» типа переизобретения старой доброй советской авоськи были вполне себе безобидными, то нынешний бьюти-тренд может вызывать тревогу. А он вот какой: молодые люди придумали намазывать лицо измельченной чесночной «кашей», уверяя, что это мол помогает от акне. Да, это рецепт наших бабушек, у которых часто и выбора особого не было — кожу лица тогда спасали порой самыми дикими способами. Так что же с чесноком?

© РИА Новости

Чеснок в целом полезен, но есть нюансы

Чеснок содержит вещества с антибактериальными и противовоспалительными свойствами, такие как аллицин, которые теоретически могут помочь при акне. Однако у этого метода есть несколько рисков. Например, чеснок очень агрессивен и может вызвать раздражение, покраснение или даже аллергическую реакцию, особенно если наносить его на чувствительную кожу или оставлять на длительное время или проделывать сомнительную бьюти-процедуру регулярно.

Кстати, есть и еще один веский минус: чеснок обладает резким запахом, который может остаться на коже даже после умывания. Это амбре держится достаточно долго, вряд ли кого-то порадует перспектива благоухать подобным образом.

Чесночную маску нельзя рекомендовать массово

«На самом деле, конечно, маску от акне из чеснока делать нельзя. Хотя бы потому, что причин акне несколько: гормональное акне, бактериальное, акне от стресса, грибковое, нарушения работы печени и застой желчи. И лечить нужно именно причину, а не только высыпания на коже. Если же на лицо намазать чеснок, то это может вызвать раздражение или даже химический ожог, после которого останутся поствоспалительные следы, от которых будет исключительно тяжело избавиться», — объясняет дерматолог Ирина Куроедова.

Не всем роликам можно верить безоговорочно

Кстати, большинство видео в Интернете, где люди используют чеснок для «лечения» акне, показывают тех, кто борется именно с гормональным акне. Которое, вообще говоря, чаще всего требует рецептурных препаратов, прописанных дерматологом.

Если невтерпеж, то экспериментируйте осторожно

Если вам так уж хочется попробовать чеснок для лечения угрей, его следует использовать с осторожностью: используйте разведенный сок чеснока или смешайте его с алоэ вера, чтобы снизить раздражающее действие. Наносите чеснок только на проблемные зоны и не оставляйте на коже слишком долго (не более 5—10 минут).

Но лучше всего, конечно, обратиться к дерматологу и использовать проверенные средства для лечения угревой сыпи. В конце концов, в 21 веке вроде живем, существует много препаратов, в том числе — натуральных, чтобы очистить лицо. В комплексе, только в комплексе.