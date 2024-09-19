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Бывшая жена Погребняка раскрыла секрет похудения через две недели после родов

Бывшая жена российского футболиста Павла Погребняка Мария Погребняк раскрыла секрет похудения через две недели после родов. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Погребняк раскрыла секрет похудения через две недели после родов
© globallookpress.com

Так, предпринимательница рассказала, что во время беременности не ела «за двоих». Она контролировала питание, отказавшись от сахара и включив в рацион белки, полезные жиры, а также фрукты и овощи.

Кроме того, по словам звезды, сбросить лишние килограммы ей помогли тренировки.

«Я занималась спортом, ходила на плавание, которое особенно полезно для будущих мам, и посещала тренажерный зал, занятия по йоге», — уточнила Погребняк и отметила, что предотвратила появление растяжек с помощью бандажей, специального нижнего белья и косметических средств.

Ранее Мария Погребняк раскрыла свой вес спустя пять дней после родов.

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Мария Погребняк
Павел Погребняк