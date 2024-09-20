Косметолог поделилась, как использовать эфирные масла в косметике

Химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала, как использовать эфирные масла, чтобы сохранить молодость и красоту кожи.

Масла нужно наносить на кожу в разбавленном виде с использованием базового масла — авокадо, винограда, пшеницы или жожоба, объяснила она в беседе с газетой «Известия».

Для приготовления омолаживающего массажного масла для лица подойдут роза, иланг-иланг, морковь, шалфей или имбирь.

Масла можно добавлять в крем или маску. Для чувствительной кожи подойдут лаванда или ладан, для кожи с пигментацией — лимон, для проблемной кожи — розмарин, кедр, пачули, отметила Ткаченко.

Эфирные масла используют и для тела. Так, при целлюлите эффективны масла цитрусовых, корицы, гвоздики, чёрного перца и кипариса, добавила косметолог.

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