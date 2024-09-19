Криолиполиз: почему нельзя использовать модную процедуру по удалению жира

Услуга по криолиполизу, когда жировые клетки уничтожают с помощью холода, может привести к фиброзу тканей. Кроме того, после процедуры у человека может развиться воспаление. Об этом «Газете.Ru» рассказал пластический хирург медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте, член российского общества пластических хирургов Олег Снигирь.

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«Криолиполиз — модная сейчас процедура, которая якобы заменяет операцию по липосакции и абдоминопластику. Смысл ее заключается в том, что с помощью контактной установки происходит охлаждение поверхностных тканей. Такие манипуляции якобы не повреждают окружающие ткани, но вызывают разрушение адипоцитов – клеток, из которых состоит жировая ткань. Они, по заверениям сторонников этой процедуры, уменьшаются, в конечном итоге исчезают, и силуэт человека за счет уменьшения подкожно-жировой клетчатки становится меньше, и фигура более подтянутой», – объяснил врач.

Однако любое экстремальное термическое воздействие будет затрагивать не только жировые клетки, но и другие ткани.

«То есть попутно будут повреждаться сосуды, после такого массивного повреждения клеток будут формироваться фиброзы – это разрастание соединительной ткани с появлением рубцовых изменений. Это те факты, с которыми не поспоришь, и, к сожалению, они доказаны на печальном опыте некоторых отважившихся на эту процедуру. Помимо всего прочего, после процедуры у многих пациентов часто встречается холодовой ожог. Он опасен прежде всего некротическими изменениями, когда под сильным воздействием холода ткани начинают отмирать – развивается ожог холодовой высокой степени», – рассказал врач «Газете.Ru».

Кроме того, специалист отметил, что, как и у любой косметологической методики, выраженность эффекта после криолиполиза крайне мала.