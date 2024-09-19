Жена Александра Цыпкина решила распродать гардероб на 4,5 миллиона

Жена российского писателя Александра Цыпкина Оксана Лаврентьева решила распродать гардероб на 4,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Актриса разместила 97 объявлений, среди которых — платья, сумки, обувь и другие позиции. Самым дорогим предложением оказалось черное облегающее платье французского бренда Chanel, которое оценили в 238,1 тысячи рублей. Помимо этого, Лаврентьева также предложила к покупке брючный костюм Dolce & Gabanna за 150 тысяч рублей и вечерний наряд Prada за 99,950 тысячи рублей.

В то же время самыми бюджетными оказались шорты Chloe, за которые супруга писателя намерена получить 8 тысяч рублей, и леггинсы Balenciaga за 10,7 тысячи рублей. Общая сумма всех товаров составила 4,568 миллиона рублей.

В июне Анна Хилькевич начала распродавать свой гардероб на сотни тысяч рублей. В аккаунте 37-летней звезды было представлено 13 товаров, за которые в общем она хотела получить 378,4 тысячи рублей.