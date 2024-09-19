0not1 представил осеннюю коллекцию

Российский мужской бренд 0not1 представил осенний дроп, состоящий из базовых, но интересных в деталях худи и свитшотов, футболок с изображением советских легендарных автомобилей и технологичных бомберов-ветровок.

Эстетика бренда предполагает балансирование на грани нормкора и понятного всем кэжуал-стиля. Герой 0not1 транслирует самодостаточный, уверенный в себе образ, который легко создать с помощью расслабленного кроя и комфортной многослойности. Если классическая футболка, то в паре с бомбером, если свитшот, то с прорезями для больших пальцев и оверсайз.

Создатели бренда решили поиграть с символом бренда: собакой- лайкой, ведь в ней есть и мудрость, и дикость, что прекрасно подходит дерзкому парню 0not1.

Апелляция к ретро — актуальный заход, который связывает дизайн одежды с нашей реальностью. Onot1 ценит самоиронию.