Стилист объяснила, как носить самый модный цвет осени

Самым модным цветом этой осени стал темно-синий оттенок, рассказала порталу «Узнай.ру» стилист Рия Горбунова. По ее словам, чтобы правильно носить одежду синего цвета, следует учитывать оттенок кожи и подбирать аксессуары в соответствии с этим фактором.

Эксперт отметила, что образ будет более стильным, если обладатели холодного тона кожи выберут украшения из серебра и усилят контраст в одежде белой рубашкой.

При выборе предметов гардероба синего цвета необходимо обращать внимание на цвет кожи. Людям с холодным подтоном необходимо подбирать украшения из серебра и серебристые аксессуары, — посоветовала стилист.

Рия Горбунова рекомендовала также сочетать синие брюки, юбки, пальто, куртки, кофты с белоснежными рубашками. По ее словам, данный прием позволит придать дополнительную воздушность темноватому образу.

При этом обладателям теплого подтона кожи, по мнению стилиста, следует выбирать украшения из золота и бежевый оттенок в одежде как дополнение к синему цвету. Горбунова добавила, что темно-синий оттенок является универсальным и может быть использован как для вечерних выходов, так и в повседневной жизни.

Ранее жена сценариста сериала «Беспринципные», писателя Александра Цыпкина решила распродать свой гардероб на 4,5 млн рублей. Российская актриса и модель Оксана Лаврентьева, известная своим отменным чувством стиля, разместила объявления на сайте онлайн-платформы для ресейла и покупки оригинальных брендовых вещей Oskelly.

Всего 45-летняя Лаврентьева опубликовала почти 100 позиций. Самыми дорогими лотами являются костюм с брюками Dolce&Gabbana — 150 000 рублей и платье CHANEL — 238 100 рублей. Из недорогих позиций — шорты CHLOE и SANDRO: 8000 и 9351 рубль соответственно.