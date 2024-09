Дизайнер вспомнил о создании культового платья принцессы Дианы

Британский дизайнер Джон Гальяно раскрыл секрет создания культового платья принцессы Дианы для бала Met Gala в 1996 году. Соответствующий фрагмент из документального фильма In Vogue The 90s приводит издание Page Six.

Речь идет о шелковом платье-комбинации синего цвета, оформленном черными рюшами в зоне декольте.

«Ее пригласили в Метрополитен-музей, и она захотела надеть одно из моих платьев. Это было как благословение. Мы прибыли в Кенсингтонский дворец, чтобы обсудить эскизы», — рассказал модельер.

По его словам, принцесса Диана смогла дать ему отпор по выбору цвета и внесла изменения в фасон платья в самую последнюю минуту до начала мероприятия.

«Я пытался настаивать на розовом, но она не согласилась. Я помню, как она вышла из машины, и я не мог поверить. Она порвала корсет! Она чувствовала себя такой свободной, и платье стало гораздо чувственным», — поделился дизайнер своими воспоминаниями.

В декабре прошлого года стало известно, что платье принцессы Дианы ушло с молотка на аукционе Julien’s Auctions за рекордную в истории торгов сумму.