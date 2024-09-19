Ошибки при укладке локонов могут свести на нет все усилия и испортить результат. Чтобы добиться красивых и стойких завитков, важно учитывать несколько нюансов.

Отсутствие стайлинговых средств.

Перед тем как приступить к укладке, волосы необходимо подготовить. Использование специальных стайлинговых средств, таких как термозащита и фиксирующие муссы, помогает локонам держать форму дольше, а также защищает волосы от перегрева.

Неправильный диаметр плойки.

Выбор плойки с неподходящим диаметром может сильно повлиять на результат. Если взять слишком широкую плойку, локоны будут едва заметны и быстро распадутся. Слишком узкая плойка, напротив, создаст мелкие кудри, которые могут не вписаться в желаемый образ.

Что должно входить в состав антивозрастной косметики

Слишком низкая температура прибора.

Температурный режим играет ключевую роль при создании локонов. Если выставить слишком низкую температуру, завитки не будут держаться, особенно если у вас густые или жесткие волосы. Идеальная температура зависит от типа волос, но для большинства оптимальна 180-200°C.

Подробнее об остальных ошибках рассказала в своем видео блогер @orlova_v12.