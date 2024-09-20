Модные свадебные прически 2024 года: тренды и идеи укладок

Свадебная мода меняется чуть реже, чем повседневная, тем не менее меняется. Прически — не исключение. В 1920-х невесты носили объемное каре, 1930-х — приглаженное каре, уложенное волнами, в 1940-х в моде были кудри и шляпки, в 1950-е — уложенная на бигуди прямая челка и так далее. Сейчас в моде как распущенные нежные локоны, так и элегантные минималистичные пучки: девушки выбирают практичные укладки, которые не только красиво смотрятся, но и держат форму в течение всего торжества. «Лента.ру» выяснила, какие свадебные прически наиболее актуальны в сезоне 2024/2025 для разной длины волос и под различные платья.

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Прически на средние и длинные волосы

Низкий пучок

В последние несколько сезонов в модных трендах остается стиль old money, которому присуща скромная роскошь и элегантность. В этот стиль отлично вписываются сдержанные укладки: например, низкий гладкий пучок. Такую прическу часто можно увидеть на подиумах у супермоделей.

Эта свадебная прическа на средние волосы, но лучше всего делать ее на длинные

Низкий пучок не отвлекает внимание от остального образа невесты — платья, украшений, маникюра. Кроме того, с такой укладкой свадебный лук выглядит более ухоженным и аккуратным. Важно и то, что хорошо собранный низкий пучок будет держаться все торжество, поэтому невесте не придется постоянно поправлять прическу.

Низкий пучок с выбивающимися прядями

Низкие гладкие пучки можно разбавить деталью — двумя выбивающимися прядями у лица. В этом случае важно следить, чтобы пряди были не слишком большими и длинными, иначе визуально они будут «тянуть» лицо вниз.

Низкий пучок с французской косичкой

Такую прическу невесты выбирали на волне популярности известной саги про вампиров «Сумерки». Ведь именно такая укладка была у главной героини Беллы Свон, когда она выходила замуж за Эдварда Каллена.

Во время свадебного торжества ее волосы были завязаны в пучок и обрамлены косой в греческом стиле.

Эта прическа поможет подчеркнуть естественную красоту девушки и сделает ее образ более утонченным

Не теряет актуальности эта прическа и сейчас. Особенно выигрышно она смотрится на мелированных волосах — окрашивание создает эффект элегантной небрежности и воздушности.

«Ракушка»

«Ракушка» — одна из классических укладок для вечерних образов. Такое название прическа получила, потому что пряди в ней собирают в гладкий низкий пучок на затылке, напоминающий форму морской раковины. Добиться такого эффекта можно, скрутив волосы в спираль и спрятав в ней кончики.

Эта прическа подходит для невест с длинными или средними волосами и отлично сочетается с различными стилями свадебных платьев

«Ракушка» может быть украшена цветами, жемчужными шпильками или кристаллами для создания более торжественного образа.

Высокий пучок

Еще одна трендовая свадебная прическа на длинные волосы — высокий, слегка неряшливый пучок. Такая укладка в стиле 90-х выглядит женственно и воздушно.

Высокий пучок подходит под любой тип фигуры и лица. Кроме того, носить эту прическу можно не только на свадьбе, но и в повседневной жизни.

Конский хвост

Одной из самых популярных свадебных укладок для невест остается конский хвост — высокий или низкий. Он может быть слегка взъерошенным, чтобы создать дополнительный объем.

Хвост также украшают различными аксессуарами, например, жемчужными шпильками или кристаллами. А чтобы резинку, которая держит волосы вместе, не было видно, ее можно аккуратно обернуть небольшой прядью.

Сочетается эта свадебная прическа с фатой или диадемой. При этом переднюю часть прически можно уложить гладко или легкими волнами — последний вариант подойдет для создания романтичного образа.

Гладкий хвост

Минималистичная прическа отлично подойдет невестам, которые выбирают свадебные платья с открытой спиной и плечами или с короткими рукавами-фонариками, а также платья фасона «русалка». Как и при создании конского хвоста, резинку можно скрыть с помощью волос, а стразы, бусины и шпильки помогут добавить интересных деталей в образ.

«Мальвинка»

Еще одной отсылкой к 90-м является так называемая «мальвинка». Для создания этой укладки верхнюю часть волос или боковые пряди завязывают в хвост, а остальное оставляют распущенным. Собранные волосы можно закрепить заколкой, резинкой, бантом или даже фатой.

Хвост из локонов

Чтобы получить хвост из локонов, сначала нужно накрутить волосы на плойку или бигуди по всей длине. Затем волнистые пряди необходимо собрать в хвост: высоко на затылке или ниже, в зависимости от предпочтений невесты. Пряди возле лица в такой укладке можно оставить свободными.

Если невеста захочет, она сможет изменить прическу прямо во время торжества, просто распустив волосы. В отличие от залаченного и заколотого невидимками пучка, разобрать хвост не составит труда

«Голливудская волна»

На распущенных волосах отлично смотрится прическа «Голливудская волна», моду на которую задали американские актрисы в 40-х годах прошлого века. Элегантная свадебная прическа особенно хорошо будет смотреться на волосах средней длины.

Укладка состоит из крупных, мягких волн, которые плавно спадают на одну сторону за счет косого пробора. Объем в такой прическе создается с помощью начеса или накрученных от корней прядей. В дополнительных украшениях и аксессуарах для волос такая прическа не нуждается.

«Голливудская волна» отлично сочетается с винтажными свадебными платьями и подходит невестам, желающим создать образ в стиле ретро-шик.

С этой прической лучше не надевать фату, чтобы не перенасыщать свадебный образ. Если хочется добавить украшений, можно заколоть волосы сбоку или выбрать тонкую тиару

Распущенные локоны

Одной из самых красивых свадебных причесок на протяжении многих сезонов остаются распущенные локоны. Они могут быть более тугими или расслабленными, чем «Голливудская волна», а также иметь прямой кончик (такой вид накрутки называется серф-локоны).

Дополнить прическу можно цветами, заколками или диадемой. В последнее время в качестве дополнительных элементов невесты часто выбирают ленты или банты в стиле балеткор.

Свадебные локоны придают образу невесты нежность и романтичность, подчеркивая ее естественную красоту

Прямые волосы

Прямые волосы — еще один вариант прически для свадебной церемонии. Однако стоит обратить внимание, что такая укладка подойдет в основном на длинные и густые волосы. Лучше всего носить такую свадебную прическу с диадемой или не добавлять никаких украшений, сделав основной акцент на роскоши самих волос. А чтобы пряди не попадали на лицо, их можно зафиксировать невидимками.

Прически на короткие волосы

«Французские локоны»

Для ставшей вновь популярной в 2024 году стрижки каре-боб отлично подойдет модная свадебная прическа на короткие волосы — небрежные локоны. Именно такую укладку на свою свадьбу Маргарет Куэлли, известная по фильмам «Однажды в Голливуде» и «Бедные-несчастные».

Укладку с локонами можно сделать как на прямой, так и на косой пробор. При этом в волосы можно добавить украшение из бусин или страз либо надеть жемчужный ободок или цветочный венок.

Прямые волосы

Так же, как и длинные, короткие волосы можно оставить просто прямыми. Украсить их можно тиарой, диадемой или жемчужными аксессуарами, которые подойдут под общий стиль свадебного наряда.

Такая укладка не подойдет для вьющихся волос, так как из-за влажности на улице или в помещении прическа может испортиться

Глянцевая укладка

Для создания этой укладки нужно сделать косой пробор, уложить волосы на одну сторону и зафиксировать их специальным гелем с глянцевой текстурой. Если хочется показать роскошь свадебных сережек, волосы можно убрать за уши.

Эффект мокрых волос

Свадебную прическу на коротких стрижках можно сделать и с помощью эффекта мокрых волос. Для этого их нужно уложить гелем и зачесать назад. Для дополнительной фиксации пряди можно закрепить невидимками. Чтобы дополнить образ, можно надеть акцентные серьги.

Такая прическа придаст образу элегантности, а также подчеркнет черты лица

Общие рекомендации по выбору свадебной прически

Коррекция лица уже давно происходит не только с помощью макияжа, но и с помощью прически. Здесь важно все: пробор, объем, форма, рассказала в беседе с «Лентой.ру» визажист и стилист по прическам Юлия Донченко.

Прическу необходимо подбирать в зависимости от формы лица, уверена эксперт. Например, обладательницам высокого лба не стоит зачесывать волосы назад и делать объемные укладки, иначе лоб будет визуально казаться еще выше. По словам Донченко, девушкам с таким строением лица лучше сделать прямой пробор.

При выборе прически важно учитывать и фасон свадебного платья. Например, с открытым декольте больше подойдут распущенные и небрежные укладки. Таким образом плечи будут немного прикрыты, и невесте будет более комфортно на мероприятии.

«Если же хочется закрытое платье из плотного материала, то стоит открыть шею и удлинить визуально силуэт, сделав пучок или хвост», — посоветовала Юлия Донченко.