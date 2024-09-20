Карди Би опубликовала фото в джинсах после третьих родов

Рэперша Карди Би опубликовала фото в джинсах через 12 дней после третьих родов. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Карди Би позировала в облегающих джинсах и укороченном пестром топе. В руках она держала розовую сумку. Волосы она завязала в два высоких хвоста и сделала макияж со стрелками.

В августе стало известно, что Карди Би в третий раз станет мамой. Она позировала фотографу в алом не скрывающем округлившийся живот платье с разрезом ниже пупка.

В марте Карди Би объявила о разводе с Оффсетом после шести лет брака. Она была вынуждена прокомментировать слухи о разрыве, появившиеся в СМИ после того, как артистка отписалась от мужа в социальных сетях. Карди и Оффсет тайно поженились 20 сентября 2017 года. В 2019 году у них появилась дочка Калче Киара, а осенью 2021 года родился сын Вэйв. Исполнительница хита «WAP» действительно продолжает общаться с бывшим избранником. Они продолжают совместное воспитание двоих детей — пятилетней Калчер и двухлетнего Вэйва.

Ранее Карди Би снялась в мини-платье после новости о беременности.