Стилист Рогов призвал россиянок носить треники с босоножками

Стилист Александр Рогов призвал россиянок носить треники. Соответствующую информацию он разместил в своем Telegram-канале.

По словам эксперта, упомянутые штаны стоит сочетать с необычной и, на первый взгляд, неподходящей обувью. Так, он посоветовал надевать с трениками лоферы, казаки и ботинки.

Помимо этого, он обратил внимание на босоножки, остроносые туфли или слингбэки.

«Ну а мой любимый вариант стилизации — это брюки с балетками», — заявил Рогов.

Ранее в сентябре стилист перечислила россиянкам самые модные тренды на осень 2024 года. В первую очередь специалистка отметила, что актуальными стали образы, вдохновленные эстетикой 1970-х, в стиле богемного шика.