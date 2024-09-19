Звезду «Доктора Хауса» раскритиковали в сети за наряд на прогулке

Американского режиссера и актрису Оливию Уайлд раскритиковали в сети за наряд на прогулке. Соответствующие комментарии и кадры появились на сайте Daily Mail.

40-летняя звезда популярного телесериала «Доктор Хаус» попала в объективы уличных фотографов в Нью-Йорке. Знаменитость надела твидовый костюм, состоящий из широких брюк и пиджака с золотой фурнитурой. Помимо этого, она надела цветной топ и туфли на каблуках. При этом она распустила волосы и нанесла мейкап в нейтральных тонах.

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Пользователи сети оценили внешний вид Уайлд в комментариях под материалом.

«Я люблю Chanel, но то, как Оливия подобрала детали, не сочетается ни с чем. Это удешевило ее образ», «Ужасный наряд», «Наряд отвратительный», «Старый скучный вид», — высказались они.

В июне папарацци засняли 40-летнюю Оливию Уайлд в откровенном топе. Знаменитость попала в объективы камер во время прогулки в спортивном комплекте, который демонстрировал ее пресс.