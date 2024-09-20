Как нелепо одевающийся Адам Сэндлер внезапно стал иконой стиля

Старые цветные футболки и баскетбольные шорты, бейсболки с логотипами футбольных команд и ветровки из нулевых, длинные носки с принтами и удобные, хотя и грязные кроссовки — незадачливый стиль американского комедийного актера Адама Сэндлера покоряет сердца миллионов поклонников по всему миру. В TikTok видеоролики со звездой, гуляющей по улицам Нью-Йорка, а также разборы его образов набирают сотни тысяч просмотров. Пользователи соцсети даже придумали отдельный тренд, описывающий подобную манеру одеваться, и назвали его в честь актера — Adam Sandler core. Как 57-летний комик внезапно стал иконой стиля для молодежи и что он об этом думает — в материале «Ленты.ру».

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Как фанаты полюбили нелепые наряды Адама Сэндлера?

В конце лета пользователь TikTok с никнеймом Mystery Fashionist, на которого подписаны около 70 тысяч человек, встретил знаменитость в Нью-Йорке и предложил ему прокомментировать свой модный наряд. В тот день Сэндлер был одет в голубую футболку-поло, синюю олимпийку Fila, спортивные шорты Under Armour и кроссовки Puma — бирюзовый на левой ноге и зеленый — на правой.

«Просто так вышло — я действительно не думал об этом. Вот кроссовки, вот какие-то дурацкие шорты. Что бы ни лежало в шкафу, я просто это хватаю», — признался актер.

Затем он добавил, что выбирает носки и нижнее белье по такому же принципу, а тот факт, что большинство людей, в том числе члены семьи, смеются над ним, его мало волнует.

12 млн просмотров набрало видео с Адамом Сэндлером в TikTok

После этого интервьюер попросил комика выбрать пять вещей из своего гардероба, без которых тот не может жить. Однако Сэндлер ограничился только двумя.

«Иногда жена дарит мне носки, в которых вы меня видите, — понимаете, я подсадил на них и своих детей, — смеется актер. — И кроссовки, которые мне подходят. Неважно, грязные они или нет — главное, чтобы не натирали».

В комментариях под видео многие зрители удивились, насколько скромным и приземленным кажется Сэндлер, несмотря на свой звездный статус.

«Он просто обычный папаша среднего возраста», «Хватает все, что есть в шкафу, и неважно, как это выглядит, — лишь бы было удобно. Я его люблю», «Он напоминает мне моего любимого отца», — восхищались они.

Актер не продумывает свои наряды перед выходом из дома

Неделей ранее во время премьеры своего стендап-шоу Love You Адам Сэндлер узнал, что сегодня девушек, которые носят кроп-топы в сочетании с мешковатыми шортами, в соцсетях шуточно называют «мадам Сэндлер».

«Я любил носить кроп-топы, когда был молодым. Это были полурубашки. Понимаю, что сейчас бы такие никому не понравились. Но если мне удобно, то это — хороший наряд», — сказал он.

В тот день комик тоже остался верным своему стилю: на красной ковровой дорожке он позировал в желтом поло с крокодилами и красных трениках Adidas с лампасами — в то время как его жена Джеки была одета в черное коктейльное платье. Сэндлер заявил, что никогда не планировал становиться модной иконой, и все его образы — не что иное, как случайность.

Издание People отмечает, что своеобразное чувство стиля звезды стало отличительной чертой его многолетней карьеры, а цветные кроссовки и гавайские рубашки вдохновили новый TikTok-тренд, который в действительности ценят за комфорт. Кроме того, журналисты обратили внимание, что сегодня на манер американского актера одеваются кумиры поколения Z, например, музыканты Natasha Moustache и Simone Joyner.

«Носит шорты дома, на теннисном корте или на вечеринке с племянником. Он одевается так, чтобы было удобно, и не стесняется этого. И в этом подходе есть что-то свежее и искреннее», — считает креативный директор модного бренда Old Jewish Men Брайан Северски.

В похожем стиле одеваются Барак Обама и Хейли Бибер

Фанаты знаменитости полагают, что Adam Sandler core — обновленная версия не менее популярного тренда dadcore («отцовский стиль»). Впервые об этом термине упоминалось в СМИ в конце 2016 года. Тогда издание The Guardian опубликовало статью, в которой предсказывало, что движение «станет одной из определяющих тенденций нашего времени». Прошло восемь лет, и это подтвердилось.

Одежда dadcore — «решительно антимодная» и чаще всего описывается как нелепые вещи из гардероба отца. Для него мода — это развлечение недалеких людей, которым больше нечем заняться

Чтобы одевать в соответствии с dadcore, необходимо отдавать предпочтение мешковатым брюкам или джинсам с высокой талией и невзрачным ремнем, майкам-алкоголичкам или растянутым футболкам, флисовым свитерам и спортивным ветровкам, поясным сумкам, бейсболкам и массивным кроссовкам. Одним из амбассадоров этого стиля считается бывший президент США Барак Обама.

«Забавно, что его называют модным, потому что эти джинсы он носит уже лет десять», — комментировала его жена Мишель Обама.

Сегодня наряды в духе Адама Сэндлера собирают не только тиктокеры, но и супермодели, такие как Джиджи Хадид и Хейли Бибер. Например, последняя популяризовала длинные мешковатые шорты, сочетая их с кроп-топом и черными рыбацкими сандалиями поверх белых носков. А стилистка и блогер Руби Лин опубликовала фото, на котором она запечатлена в синих футбольных шортах, приталенной «детской» футболке и женственных балетках.