Ким Джонс рассказал женскую историю Fendi в год 100-летия бренда

Fendi — не просто бренд, а целая династия, переплетение женских образов и стран, которые творят модную историю века. В этом году модный дом отмечает своё столетие, и первый женский сезон под руководством Кима Джонса стал воплощением идей вечности, объединения прошлого, настоящего и будущего.

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На подиуме сезона весна/лето 2025 мы наблюдали коллекцию, наполненную выдержанными и в то же время дерзкими образами, где каждый элемент отсылал к особым вехам в истории дома Fendi. Джонс использовал не просто архивные мотивы, но и обратился к наследию женщин, стоящих за брендом. Так, на фоне звукозаписей, на которых Сильвия Вентурини Фенди вспоминала о доме и моде, перед зрителями развернулась история семьи.

Начало этой истории — в 1925 году, когда прабабушка Сильвии Адель открыла первый магазин Fendi в Риме. Сегодня правит бал её правнучка — Дельфина. Она остаётся одной из главных фигур, разрабатывающих ювелирные украшения для бренда, а Сильвия отвечает за аксессуары, в том числе в жизни мечты и идеи четырех женщин.

Ким Джонс, как искусный редактор и дизайнер, сумел уловить дух времени и адаптировать его под современные реалии. Он создал коллекцию, которая противоречит столетию Fendi, где домашнее ремесло переплетается с новаторским подходом, характерным для модного дома. Вдохновлённый эпохой джаза и своим авангардным духом, Джонс добавил в коллекцию элементы 1920-х годов, адаптировав их к современности.

Начало и завершение показа были отмечены светлыми платьями с заниженной талией, украшенными графическими узорами ар-деко и жемчужной окантовкой. Джонс минимизировал силуэты, добавляя вырезы, сочетая платья-комбинации 90-х годов, и ввёл элементы модного стиля, создавая уникальные гибриды.

В коллекции также представлены бежевые халаты из овчины, белые футболки и юбки из замши, а также сетчатые жилеты, дополненные ремнями. Элементы рабочей одежды, созданные в Европе под брендом Red Wing, стали не просто частью нарядов, а настоящим воплощением семейной промышленности и мастерства Fendi. Рабочие ботинки-мокасины с вышивкой сочетались с носками с оборками и цветочными узорами, добавляя образам нотки гранжа. Культовая сумка Baguette также получила новое прочтение — теперь она стала более объёмной и тактильной, украшенной бахромой, амулетами и драгоценностями. Каждая деталь коллекции напоминала о важности наследия и новаторства.

Ким Джонс исследует концепцию «современности», игру с противоположностями и постоянное развитие моды. Он обращается к женщинам, которые внесли свой вклад в создание Fendi, демонстрируя, что настоящая сила заключается в его способности адаптироваться к бренду, оставаясь верным своим принципам. Когда Анна Вентурини Фен говорит о своей семье, как о руке, где каждый палец уникален, но вместе они рисуют одно и то же, она описывает не только свою семью, но и весь модный дом Fendi. Каждое поколение вносило свои изменения, дополняя друг друга, но всегда оставаясь верными основным принципам бренда — качеству, новаторству и женственности. Сегодня, как и сто лет назад, Fendi продолжает идти в ногу со временем, позволяя модным тенденциям проникать внутрь, и вдохновляя миллионы женщин по всему миру.