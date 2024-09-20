Флоренс Пью снялась для Vogue

Британская актриса Флоренс Пью оголила грудь в фотосессии для модного журнала British Vogue. Соответствующая публикация появилась на сайте глянцевого издания.

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На размещенном снимке 28-летняя звезда «Маленьких женщин» запечатлена на фоне пальм. Она позирует перед камерой в обтягивающей юбке и блузке, выполненных из прозрачной ткани. При этом видно, что из нижнего белья на знаменитости присутствуют только трусы с высокой посадкой.

Кроме того, за время съемки Пью примерила шелковый халат. Под него она надела бюстгальтер и трусы, изготовленные из атласной ткани. Артистка предстала у бассейна, положив одну руку на талию.

В марте сообщалось, что Флорес Пью появилась на вечеринке Vanity Fair, которая прошла в Беверли-Хиллс, в прозрачном платье.