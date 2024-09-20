От каких привычек лучше избавиться для красоты кожи

Частое выдавливание прыщей может навредить красоте и здоровью кожи, предупредила косметолог, основательница клиники Nadin Cosmetology Надин Пак. Об этой и некоторых других вредных привычках в ежедневном уходе за кожей она рассказала «Ленте.ру».

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Врач призвала отказаться от привычки выдавливать прыщи: именно она вызывает большинство проблем с кожей, так как повышает риск развития инфекции и пигментных пятен из-за повреждения сосудов, объяснила она. При выдавливании глубоких воспалений вероятно образование рубцов на коже, добавила специалистка.

«Существует много методов, позволяющих избавиться от этой вредной привычки. Например, при появлении высыпаний можно пользоваться аптечными подсушивающими и противовоспалительными средствами. Также есть пластыри, пропитанные антисептиками, которые не только снимают воспаление, но маскируют несовершенства кожи. Помогут предотвратить появление новых воспалений и правильно подобранный уход и наружная терапия», — прокомментировала Пак.

Также врач назвала вредными привычками частое применение скрабов и пилингов, так как они травмируют кожу, особенно сухую и тонкую. Мыло, по словам собеседницы «Ленты.ру», — тоже не лучший вариант очищения лица. Привычка умываться им приводит к нарушению естественного защитного барьера кожи, изменению соотношения полезных микроорганизмов, что вызывает раздражение и дерматоз.

В заключение Пак посоветовала отказаться от чрезмерного употребления молочных и сладких продуктов, так как из-за них кожа теряет тонус и становится жирной.

Ранее врач-косметолог Надин Пак призвала следить за весом, чтобы выглядеть моложе своих лет. По ее словам, лишние килограммы не только добавляют возраст, но и вызывают серьезные проблемы со здоровьем.