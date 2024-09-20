Популярная певица оконфузилась на модном показе

Американская певица, танцовщица, модель Нормани оконфузилась на модном показе бренда Moschino, который состоялся в рамках Недели моды в Милане. Соответствующие снимки приводит издание Daily Mail.

28-летняя исполнительница появилась на мероприятии в прозрачном платье коричневого цвета, оформленном жемчужными бретелями. При этом на размещенных кадрах видно, что знаменитость решила отказаться от бюстгальтера, приклеив на соски специальные накладки.

Однако в начале показа одна из бретелей на платье оторвалась и оголила грудь артистки. На протяжении всего шоу она прикрывала руками свой бюст.

В июле известная британская модель индийского происхождения Нилам Джил оконфузилась перед папарацци из-за разреза своего наряда.