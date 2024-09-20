Как создать свой стиль и выглядеть уверенно

Личный стиль – это инструмент, который помогает произвести яркое впечатление на окружающих и выразить собственную индивидуальность. При этом он должен отражать особенности характера человека и быть комфортным для него. Об этом «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Евгения Вершинина.

© Mir24.TV

При создании имиджа специалист порекомендовала в первую очередь ориентироваться на комфорт. Одежда должна быть не только визульно привлекательной, но и удобной. Правильно подобранные вещи, сохраняющие свободу движений, помогают чувствовать себя уверенно и органично.

Также необходимо знать, что вам идет, а что – нет. Это касается как фасонов одежды, так и ее цвета. Знание особенностей своей внешности помогает исключить из гардероба вещи, которые будут подчеркивать недостатки, и выбрать те, что сделают акцент на достоинства.

Кроме того, при создании личного стиля необходимо учитывать образ жизни, который вы ведете. Так, если на работе приходится соблюдать дресс-код, то сосредоточиться лучше на элегантных, но удобных вещах, которые легко сочетаются друг с другом. При высокой активности больше подойдут практичные и спортивные вещи.

В завершение дизайнер посоветовала не бояться перемен и напомнила, что стиль – должен эволюционировать вместе с человеком. Не стоит бояться пробовать что-то новое и экспериментировать, заключила Вершинина.

Ранее стилист Алина Фалеева рассказала, что создать дорогой образ можно без больших затрат. При этом важную роль играет качество пошива и то, как одежда сидит на фигуре.