Самые модные цвета осени: примеры сочетаний и советы стилистов

Летний сезон легких платьев и шорт подошел к концу, и теперь снова приходится думать, что носить, когда становится прохладно. Самыми модными цветами осени 2024 года, которые подойдут как для одежды, так и для макияжа, будут всевозможные оттенки природной палитры. В их числе пастельные и яркие оттенки зеленого, коричневый или бежевый, клубничный-красный и другие. «Лента.ру» опросила стилистов, которые выделили самые трендовые цвета в новом осеннем сезоне, и сделала подборку модной палитры в одежде, аксессуарах и макияже.

Главные цвета осени 2024

Этой осенью будут в моде теплые оттенки, такие как глубокий бордо, терракотовый и медовый — они добавляют уюта образу. Однако не стоит забывать и про холодные цвета — изумрудный, графитовый и темно-синий подчеркнут элегантность, рассказала «Ленте.ру» коммерческий директор, директор по ассортименту федеральной розничной сети магазинов Familia Татьяна Дорогокупец.

Нейтральные оттенки также занимают в текущем сезоне особое место: серовато-бежевый, кремовый и пудровый прекрасно сочетаются с любыми другими цветами и помогают создать сбалансированные образы.

Персональный стилист Ирина Саркисян говорит, что именно натуральные, природные цвета формируют осеннюю палитру этого сезона и задают тон будущим модным тенденциям.

«Осень 2024 года принесет богатую цветовую палитру, вдохновленную красотой природы в переходный сезон. Разнообразие оттенков дает много возможностей для стильных цветовых сочетаний», —Ирина Саркисян, персональный стилист.

Главные цвета осени 2024:

Зеленый в этом году — один из самых многоликих цветов. Летом были актуальны более яркие и насыщенные оттенки, а сейчас это в первую очередь хаки (оливковый). Он ассоциируется с природой, очень гармонично сочетается с ахроматическими цветами и с разными оттенками коричневого. Это хороший акцентный цвет, который можно использовать в любой части вашего гардероба.

в этом году — один из самых многоликих цветов. Летом были актуальны более яркие и насыщенные оттенки, а сейчас это в первую очередь хаки (оливковый). Он ассоциируется с природой, очень гармонично сочетается с ахроматическими цветами и с разными оттенками коричневого. Это хороший акцентный цвет, который можно использовать в любой части вашего гардероба. Если черный цвет в гардеробе надоел, Ирина Саркисян рекомендует обратить внимание на коричневый , а точнее, на самый модный его оттенок — цвет холодного шоколада. Очень эффектно он будет смотреться в монохроме, а чтобы образ не выглядел скучно, можно играть фактурами: трикотаж, кожа, замша и атлас.

, а точнее, на самый модный его оттенок — цвет холодного шоколада. Очень эффектно он будет смотреться в монохроме, а чтобы образ не выглядел скучно, можно играть фактурами: трикотаж, кожа, замша и атлас. Барбикором уже никого не удивишь, и кажется, что розовый цвет изжил себя, но нет. Несмотря на то что Chanel демонстрирует множество оттенков розового (от темной фуксии до яркого, на грани с красным), стилист советует присмотреться к бледно-холодному тону. Этот оттенок похож на засохшую жвачку или клубничное молоко.

цвет изжил себя, но нет. Несмотря на то что Chanel демонстрирует множество оттенков розового (от темной фуксии до яркого, на грани с красным), стилист советует присмотреться к бледно-холодному тону. Этот оттенок похож на засохшую жвачку или клубничное молоко. В холодное время года будет не хватать пляжей и бассейнов под открытым небом, поэтому на помощь придут всевозможные оттенки синего . Miu Miu предлагает безопасный вариант — теплый небесно-голубой, который отлично сочетается с демисезонными классическими цветами: серым, черным, молочным.

. Miu Miu предлагает безопасный вариант — теплый небесно-голубой, который отлично сочетается с демисезонными классическими цветами: серым, черным, молочным. Второй год подряд в топе осенних цветов держатся оттенки красного , которые варьируются от ярко-огненного до холодного бордового. Сейчас самый актуальный цвет напоминает скорее спелую сочную клубнику. Однако злоупотреблять им не стоит, лучше разбавлять нейтральный образ одним акцентным предметом — сумкой, туфлями или жакетом.

, которые варьируются от ярко-огненного до холодного бордового. Сейчас самый актуальный цвет напоминает скорее спелую сочную клубнику. Однако злоупотреблять им не стоит, лучше разбавлять нейтральный образ одним акцентным предметом — сумкой, туфлями или жакетом. Похоже, эта осень пройдет под эгидой office core, и в этом сезоне в моде остается самый smart casual оттенок из всех возможных — костюмный серый . В нем хорошо смотрится абсолютно любой предмет из гардероба, а чтобы образы были не скучными, миксуйте фактуры и добавляйте яркие акценты.

. В нем хорошо смотрится абсолютно любой предмет из гардероба, а чтобы образы были не скучными, миксуйте фактуры и добавляйте яркие акценты. Напоследок самый нашумевший оттенок этого сезона — вишневый Gucci Ancora. Этот цвет можно добавлять в гардероб по чуть-чуть, а можно окунаться в него с головой, подбирая монохромные образы. Такой оттенок отлично подходит для кожаных вещей: жакетов, сумок или сарафанов.

Варианты сочетания цветов в осенних образах

Татьяна Дорогокупец предлагает небанальные варианты цветовых комбинаций, которые точно будут уместны этой осенью.

Бордовый, темно-зеленый и горчичный. Создайте яркий, но сбалансированный образ, сочетая бордовый пиджак с темно-зелеными брюками и горчичным шарфом или носите бордовую юбку с темно-зеленым свитером.

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Бордовый и голубой — самый модный цветовой дуэт прямо сейчас. Этот эффектный и нетривиальный микс цветов, который Виктория Бекхэм продемонстрировала миру еще пару лет назад, сегодня красуется на показах Gucci, Jacquemus, Prada и уже активно используется в лукбуках российских брендов.

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Темно-синий и терракотовый. Эти цвета образуют гармоничную и уютную палитру. Попробуйте темно-синюю куртку с терракотовыми джинсами или терракотовый пуловер с темно-синей юбкой для осенних прогулок. Кроме того, отличным будет сочетание светло-голубого с коричневым. Это свежий и эффектный дуэт, который, несмотря на свою яркость, смотрится очень сдержанно и идеально подходит для базового гардероба.

Серый и золотисто-желтый. Нежный серый в сочетании с золотисто-желтым привносит нотку роскоши в образ. Серое пальто с золотисто-желтой сумкой или серый свитер с золотисто-желтыми брюками — отличный выбор для осенних дней.

В этом сезоне дизайнеры предлагают использовать с серым конкретный оттенок желтого — мягкий, утонченный, напоминающий сливочное масло, как в коллекции Givenchy. Такое сочетание выглядит элегантно, дорого и идеально подходит как для повседневных образов, так и для особых случаев

Пастельные оттенки и яркие цвета. Нежно-розовый в сочетании с насыщенными осенними цветами создают интересный контраст. Например, пастельный розовый свитер в паре с темно-зелеными брюками.

Яркие акценты. Добавьте изумрудный или рубиновый к нейтральному фону, например, серое или черное пальто с изумрудным шарфом. Экспериментируйте с текстурами и материалами для создания сбалансированного образа.

Коричневый и зеленый. Это классический, но всегда актуальный выбор для осеннего гардероба. Выглядит уютно, стильно и прекрасно вписывается в осеннюю палитру. Так что не бойтесь добавлять коричневые вещи в гардероб, советует Ирина Саркисян. Делайте акцент на текстурах: кожа плюс трикотаж — комбинируйте коричневые брюки или юбку с уютным кардиганом, замша плюс шелк — создайте роскошный образ, комбинируя замшевый жакет с шелковой юбкой светло-зеленого цвета.

Вишневый и пыльно-розовый. Вишневый брючный костюм и пыльно-розовая рубашка — это простой, но эффектный вариант. Можно выбрать блузу из шелка или атласа, чтобы добавить образу изысканности. Не забывайте играть с фактурами: например, пыльно-розовый трикотажный костюм с юбкой и вишневая сумка из лаковой кожи или замши.

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Макияж и аксессуары

В макияже осеннего сезона 2024 на пике популярности глубокие бордовые, вишневые и ягодные оттенки помад, говорит Татьяна Дорогокупец. Холодные и насыщенные тени, такие как изумрудный и графитовый, подчеркивают выразительность взгляда. Теплые персиковые или розовые румяна придают коже свежий и здоровый вид.

Что касается аксессуаров, в этом сезоне актуальны просторные шопперы и tote-сумки в глубоких и насыщенных оттенках осени. Они идеально подходят для повседневного выхода. Модные сумки с металлическими цепочками или украшениями добавят нотку гламура. По мнению Ирины Саркисян, главными сумками осени определенно станут модели из замши.

«Цвет и размер не имеют значения. Главное — фактура и материал. Обращайте внимание на качество замши, это очень важно. Качественный аксессуар добавит вашему образу роскоши, это отличная инвестиция в гардероб», — Ирина Саркисян, персональный стилист.

Теплые шарфы и снуды крупной вязки или с интересными принтами добавят уютный акцент к образу, добавляет Татьяна Дорогокупец. Также практичным и стильным аксессуаром для холодной погоды станут перчатки, говорит Ирина Саркисян. В этом сезоне актуальны перчатки из замши, кожи, ткани с интересными фактурами. Не обязательно их надевать, можно стилизовать по-разному: пусть выглядывают из кармана жакета, тренча или пальто, или перекиньте перчатки через ремень.

Из украшений, которые будут актуально смотреться в модных цветах, эксперты выделяют следующие:

Золотые и медные украшения. Они будут гармонично сочетаться с осенними цветами, создавая эффектный образ.

Они будут гармонично сочетаться с осенними цветами, создавая эффектный образ. Крупные и смелые украшения. Массивные ожерелья, серьги и браслеты будут популярны этой осенью. Ищите украшения с геометрическими формами, яркими камнями и необычными деталями. Браслеты следует брать массивные и по несколько штук на руку, из металла или эпоксидной смолы — смотрится стильно и необычно.

Массивные ожерелья, серьги и браслеты будут популярны этой осенью. Ищите украшения с геометрическими формами, яркими камнями и необычными деталями. Браслеты следует брать массивные и по несколько штук на руку, из металла или эпоксидной смолы — смотрится стильно и необычно. Жемчуг. Жемчуг остается в моде и в этом сезоне. Ищите украшения из жемчуга нестандартных форм и размеров, например барочные жемчужины или жемчуг неправильной формы.

Как найти свой стиль

Стиль — это не только о брендах и модных тенденциях, но и о том, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в своей одежде. Не бойтесь экспериментировать и создавать собственный неповторимый образ, советует Ирина Саркисян. Вот несколько советов, которые помогут найти свой стиль: