Самые модные цвета осени: примеры сочетаний и советы стилистов

Самые модные цвета осени в 2024 году. Примеры сочетаний и советы стилистов
Летний сезон легких платьев и шорт подошел к концу, и теперь снова приходится думать, что носить, когда становится прохладно. Самыми модными цветами осени 2024 года, которые подойдут как для одежды, так и для макияжа, будут всевозможные оттенки природной палитры. В их числе пастельные и яркие оттенки зеленого, коричневый или бежевый, клубничный-красный и другие. «Лента.ру» опросила стилистов, которые выделили самые трендовые цвета в новом осеннем сезоне, и сделала подборку модной палитры в одежде, аксессуарах и макияже.
Главные цвета осени 2024
Этой осенью будут в моде теплые оттенки, такие как глубокий бордо, терракотовый и медовый — они добавляют уюта образу. Однако не стоит забывать и про холодные цвета — изумрудный, графитовый и темно-синий подчеркнут элегантность, рассказала «Ленте.ру» коммерческий директор, директор по ассортименту федеральной розничной сети магазинов Familia Татьяна Дорогокупец.
Нейтральные оттенки также занимают в текущем сезоне особое место: серовато-бежевый, кремовый и пудровый прекрасно сочетаются с любыми другими цветами и помогают создать сбалансированные образы.
Персональный стилист Ирина Саркисян говорит, что именно натуральные, природные цвета формируют осеннюю палитру этого сезона и задают тон будущим модным тенденциям.
«Осень 2024 года принесет богатую цветовую палитру, вдохновленную красотой природы в переходный сезон. Разнообразие оттенков дает много возможностей для стильных цветовых сочетаний», —Ирина Саркисян, персональный стилист.
Главные цвета осени 2024:
- Зеленый в этом году — один из самых многоликих цветов. Летом были актуальны более яркие и насыщенные оттенки, а сейчас это в первую очередь хаки (оливковый). Он ассоциируется с природой, очень гармонично сочетается с ахроматическими цветами и с разными оттенками коричневого. Это хороший акцентный цвет, который можно использовать в любой части вашего гардероба.
- Если черный цвет в гардеробе надоел, Ирина Саркисян рекомендует обратить внимание на коричневый, а точнее, на самый модный его оттенок — цвет холодного шоколада. Очень эффектно он будет смотреться в монохроме, а чтобы образ не выглядел скучно, можно играть фактурами: трикотаж, кожа, замша и атлас.
- Барбикором уже никого не удивишь, и кажется, что розовый цвет изжил себя, но нет. Несмотря на то что Chanel демонстрирует множество оттенков розового (от темной фуксии до яркого, на грани с красным), стилист советует присмотреться к бледно-холодному тону. Этот оттенок похож на засохшую жвачку или клубничное молоко.
- В холодное время года будет не хватать пляжей и бассейнов под открытым небом, поэтому на помощь придут всевозможные оттенки синего. Miu Miu предлагает безопасный вариант — теплый небесно-голубой, который отлично сочетается с демисезонными классическими цветами: серым, черным, молочным.
- Второй год подряд в топе осенних цветов держатся оттенки красного, которые варьируются от ярко-огненного до холодного бордового. Сейчас самый актуальный цвет напоминает скорее спелую сочную клубнику. Однако злоупотреблять им не стоит, лучше разбавлять нейтральный образ одним акцентным предметом — сумкой, туфлями или жакетом.
- Похоже, эта осень пройдет под эгидой office core, и в этом сезоне в моде остается самый smart casual оттенок из всех возможных — костюмный серый. В нем хорошо смотрится абсолютно любой предмет из гардероба, а чтобы образы были не скучными, миксуйте фактуры и добавляйте яркие акценты.
- Напоследок самый нашумевший оттенок этого сезона — вишневый Gucci Ancora. Этот цвет можно добавлять в гардероб по чуть-чуть, а можно окунаться в него с головой, подбирая монохромные образы. Такой оттенок отлично подходит для кожаных вещей: жакетов, сумок или сарафанов.
Варианты сочетания цветов в осенних образах
Татьяна Дорогокупец предлагает небанальные варианты цветовых комбинаций, которые точно будут уместны этой осенью.
Бордовый, темно-зеленый и горчичный. Создайте яркий, но сбалансированный образ, сочетая бордовый пиджак с темно-зелеными брюками и горчичным шарфом или носите бордовую юбку с темно-зеленым свитером.
Бордовый и голубой — самый модный цветовой дуэт прямо сейчас. Этот эффектный и нетривиальный микс цветов, который Виктория Бекхэм продемонстрировала миру еще пару лет назад, сегодня красуется на показах Gucci, Jacquemus, Prada и уже активно используется в лукбуках российских брендов.
Темно-синий и терракотовый. Эти цвета образуют гармоничную и уютную палитру. Попробуйте темно-синюю куртку с терракотовыми джинсами или терракотовый пуловер с темно-синей юбкой для осенних прогулок. Кроме того, отличным будет сочетание светло-голубого с коричневым. Это свежий и эффектный дуэт, который, несмотря на свою яркость, смотрится очень сдержанно и идеально подходит для базового гардероба.
Серый и золотисто-желтый. Нежный серый в сочетании с золотисто-желтым привносит нотку роскоши в образ. Серое пальто с золотисто-желтой сумкой или серый свитер с золотисто-желтыми брюками — отличный выбор для осенних дней.
В этом сезоне дизайнеры предлагают использовать с серым конкретный оттенок желтого — мягкий, утонченный, напоминающий сливочное масло, как в коллекции Givenchy. Такое сочетание выглядит элегантно, дорого и идеально подходит как для повседневных образов, так и для особых случаев
Пастельные оттенки и яркие цвета. Нежно-розовый в сочетании с насыщенными осенними цветами создают интересный контраст. Например, пастельный розовый свитер в паре с темно-зелеными брюками.
Яркие акценты. Добавьте изумрудный или рубиновый к нейтральному фону, например, серое или черное пальто с изумрудным шарфом. Экспериментируйте с текстурами и материалами для создания сбалансированного образа.
Коричневый и зеленый. Это классический, но всегда актуальный выбор для осеннего гардероба. Выглядит уютно, стильно и прекрасно вписывается в осеннюю палитру. Так что не бойтесь добавлять коричневые вещи в гардероб, советует Ирина Саркисян. Делайте акцент на текстурах: кожа плюс трикотаж — комбинируйте коричневые брюки или юбку с уютным кардиганом, замша плюс шелк — создайте роскошный образ, комбинируя замшевый жакет с шелковой юбкой светло-зеленого цвета.
Вишневый и пыльно-розовый. Вишневый брючный костюм и пыльно-розовая рубашка — это простой, но эффектный вариант. Можно выбрать блузу из шелка или атласа, чтобы добавить образу изысканности. Не забывайте играть с фактурами: например, пыльно-розовый трикотажный костюм с юбкой и вишневая сумка из лаковой кожи или замши.
Макияж и аксессуары
В макияже осеннего сезона 2024 на пике популярности глубокие бордовые, вишневые и ягодные оттенки помад, говорит Татьяна Дорогокупец. Холодные и насыщенные тени, такие как изумрудный и графитовый, подчеркивают выразительность взгляда. Теплые персиковые или розовые румяна придают коже свежий и здоровый вид.
Что касается аксессуаров, в этом сезоне актуальны просторные шопперы и tote-сумки в глубоких и насыщенных оттенках осени. Они идеально подходят для повседневного выхода. Модные сумки с металлическими цепочками или украшениями добавят нотку гламура. По мнению Ирины Саркисян, главными сумками осени определенно станут модели из замши.
«Цвет и размер не имеют значения. Главное — фактура и материал. Обращайте внимание на качество замши, это очень важно. Качественный аксессуар добавит вашему образу роскоши, это отличная инвестиция в гардероб», — Ирина Саркисян, персональный стилист.
Теплые шарфы и снуды крупной вязки или с интересными принтами добавят уютный акцент к образу, добавляет Татьяна Дорогокупец. Также практичным и стильным аксессуаром для холодной погоды станут перчатки, говорит Ирина Саркисян. В этом сезоне актуальны перчатки из замши, кожи, ткани с интересными фактурами. Не обязательно их надевать, можно стилизовать по-разному: пусть выглядывают из кармана жакета, тренча или пальто, или перекиньте перчатки через ремень.
Из украшений, которые будут актуально смотреться в модных цветах, эксперты выделяют следующие:
- Золотые и медные украшения. Они будут гармонично сочетаться с осенними цветами, создавая эффектный образ.
- Крупные и смелые украшения. Массивные ожерелья, серьги и браслеты будут популярны этой осенью. Ищите украшения с геометрическими формами, яркими камнями и необычными деталями. Браслеты следует брать массивные и по несколько штук на руку, из металла или эпоксидной смолы — смотрится стильно и необычно.
- Жемчуг. Жемчуг остается в моде и в этом сезоне. Ищите украшения из жемчуга нестандартных форм и размеров, например барочные жемчужины или жемчуг неправильной формы.
Как найти свой стиль
Стиль — это не только о брендах и модных тенденциях, но и о том, чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в своей одежде. Не бойтесь экспериментировать и создавать собственный неповторимый образ, советует Ирина Саркисян. Вот несколько советов, которые помогут найти свой стиль:
- Играйте с цветами. Не ограничивайтесь привычными оттенками. Исследуйте палитру и подбирайте цвета, которые подчеркивают индивидуальность и достоинства фигуры. Не бойтесь ярких сочетаний, главное — чтобы они гармонировали с цветотипом, отмечает стилист.
- Ищите свой крой и фасон. Не гонитесь за брендами, а выбирайте одежду, которая идеально сидит по размеру и форме. Актуальный крой и фасон — это важно, но не забывайте о том, что одежда должна быть удобной.
- Развивайте насмотренность. Вдохновляйтесь стильными образами, изучайте модные блоги, журналы, смотрите показы мод. Используйте интернет-ресурсы, чтобы найти идеи для создания своих уникальных образов.
- Создавайте свой стиль. Стиль — это не просто одежда, а отражение внутреннего мира, подчеркнула Ирина Саркисян. Экспериментируйте, сочетайте, ищите свой собственный стиль, который будет выражать вашу индивидуальность и подчеркивать ваши лучшие качества.