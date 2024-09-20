Тодоренко и другие звезды пришли на закрытую презентацию парфюма

Место для мероприятия выбрали неслучайно. Аутентичный ресторан народов Сибири погрузил в какую-то таинственную атмосферу. Угощали дичью и таежными дикоросами, разными специалитетами. Бренд Natura Siberica объявил о запуске ароматов-талисманов Shaman Secrets эксклюзивно для парфюмерно-косметического ритейлера ЛЭТУАЛЬ. Коллекция представлена четырьмя чарующими парфюмерными композициями, воплотившими в себе мощь и сущность четырех природных стихий: Flying Water, Mystery Fire, Voice of Wind, Historical Earth.

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При разработке концепции запуска креаторы Natura Siberica глубоко погрузились в изучение традиций и сакральных обрядов тувинских шаманов, древних легенд и рецептов красоты коренных народов Сибири и Дальнего Востока.

Гости с первых минут погружались в атмосферу таинства и магии: участвовали в шаманском ритуале по активации стихий, стали свидетелями национального северного шоу Етти, наслаждались музыкальными перфомансами от DJ Danabek, DJ Salta и певицы Plutaya.

Среди гостей этого вечера были телеведущая Регина Тодоренко, певица Инна Маликова, бизнесвуман Полина Киценко, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, журналист Виктория Давыдова, стилист Егор Рябчик, актриса Ксения Суркова, бьюти-эксперт Наталья Ракоч, кибермодель Вероника Левенец и другие. Фото: пресс-служба, Сергей Аутраш, Андрей Калмыков.