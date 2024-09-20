Оправы очков: что в трендах в новом рабочем году

Хорошие очки — это очень важно, ведь от качества линз и комфорта в ношении зависит здоровье глаз и работоспособность. Всем «очкарикам» известна ужасная головная боль, которую можно запросто получить в плохих очках. А правильно выбранные и стильные хорошие очки — еще лучше. Поскольку это не только способ улучшить зрение, но и модный аксессуар, которым можно полностью изменить образ и представление о себе.

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«Подобранные индивидуально очки преобразят ваше лицо, подчеркнув его черты. И хотя первоначальные инвестиции в дизайнерскую пару могут быть пугающими, если учесть срок беспроблемного ношения, цена быстро превратится в копейки в день с течением времени», — утверждает стилист Маша Ведерникова.

Прежде чем расстаться с деньгами ради новых очков, подумайте о форме своего лица и о том, что будет наилучшим образом ее дополнять. Важно учитывать несколько факторов, включая прическу и цвет волос, образ жизни и оттенок глаз, чтобы подобрать наиболее подходящую оправу. Рассказываем о главных трендах оптики на новый рабочий год.

Цветные градиентные оправы

Если вы ищете цветную оправу, но хотите чего-то более мягкого, почему бы не рассмотреть тренд 2024 года — цветные градиентные оправы с эффектом омбре. Они делают лицо ярче, не перегружая его.

«Градиентные оправы эволюционируют в хорошем смысле этого слова — в ранней моде на очки градиенты, как правило, были только однотонными. Совсем недавно производители стали экспериментировать с сочетаниями цветов, которые, казалось бы, не должны работать, но при этом поразительно дополняют друг друга — например, коричневый с лиловым или белая черепаха с кобальтовым синим», — говорит стилист. Ищите модели, которые темнее у бровей и светлеют к нижней части оправы.

Прозрачные оправы

Это элегантный вариант для тех, кто хочет более тонкую оправу. Благодаря своей полупрозрачности они подходят к любому оттенку кожи и идут всем формам лица.

В то время как абсолютно прозрачные оправы остаются популярным вариантом, тонкие пастельные оттенки, добавленные к прозрачному тону (персиковый, нежно-розовый и солнечно-желтый) могут сделать лицо ярче и даже выровнять тон кожи. Этот тренд хорошо смотрится практически на всех, избегая конфликтного сочетания с цветом волос или оттенком кожи, а скулы и глаза подчеркиваются, и на лице почти не остается теней.

Негабаритные оправы

Вдохновленные стилем 1970-х годов, который можно было увидеть на подиумах нескольких дизайнеров на Неделях моды, оправы больших размеров продолжают оставаться одной из главных тенденций в очках этого года. Тренд на очки больших размеров подходит для любой формы лица: большие круглые оправы подойдут квадратным и вытянутым лицам, а квадратные оправы увеличенного размера сделают круглое лицо более четким.

Если вы задавались вопросом, как одеваться как Кэрри Брэдшоу, воспользуйтесь советом Сары Джессики Паркер и выберите очки-авиаторы, которые подходят для любой формы лица, но особенно хорошо смотрятся на овальных и сердечных формах.

Оправы с плоской верхней дужкой

Модное сочетание ретро-эстетики и современного шика — оправа с плоской верхней планкой. Более сильная сестра популярной оправы Aviator, в этом году она будет выполнена из более плотного ацетата, что позволит по-новому взглянуть на этот винтажный образ. Для создания полного образа их можно сочетать с одеждой земляных тонов и утилитарными нарядами. Металлические титановые оправы также повторяют образ 80-х.

Как и в случае со многими другими тяжелыми оправами, нужно найти идеальную посадку:

«Убедитесь, что переносица хорошо сидит и не сползает. При выборе стиля также важно учитывать цвет. Несмотря на то, что черный цвет является популярным выбором, он может быть доминирующим и лишать обладателя цвета. Черепаховый, темно-синий и малиновый — отличные альтернативы, которые будут выглядеть круто, не перегружая лицо владельца», — утверждает Маша.

Геометрические формы

Это самый уникальный и привлекающий внимание тренд, который все чаще появляется на подиуме, в журналах и магазинах оптики. Все больше людей ищут оправы с острыми углами или асимметрией в сочетании со смелыми цветами, которые подчеркивают их индивидуальность.

Угловатые оправы удивительно подходят для разных форм лица — если добавить угловые детали к круглому или овальному лицу, форма станет более резкой, а более круглые восьмиугольные — смягчат сильные челюсти. Если вы ищете геометрический стиль для повседневной носки, почему бы не выбрать обновление этой формы в бледном ацетате?

Оправа «кошачий глаз»

Эта оправа, созданная на основе ретро-стиля, первоначально популярного в 1950-х годах, стала современной классикой. Подходящие для всех форм лица, вздернутые уголки придают лицу женственность. Винтажное вдохновение здесь очень заметно, поскольку оправа «кошачий глаз» продолжает эволюционировать каждый сезон.

Стиль с преувеличенными вздернутыми уголками или блеском в уголках добавит этому образу еще больше интереса. Такие очки идеально дополнят ваше лучшее платье-миди или нарядный комбинезон для вечернего мероприятия.

Круглая оправа

Забавные и богемные круглые оправы снова в тренде. Вместо популярных ранее темных оправ новый сезон принесет свежие цветовые решения. Иконы стиля 60-х и 70-х годов регулярно носили круглые оправы, которые вернулись на передний план моды в соответствии с ретро-тенденциями, представленными на подиумах.

Круглые или овальные оправы придают мягкость квадратным лицам, хорошо дополняя сильные, угловатые черты. Мягкие летние цвета, такие как небесно-голубой и пастельно-сиреневый, представленные в цветовой палитре года, помогают смягчить и освежить лицо.