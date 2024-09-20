Внучка перешила бабушкино свадебное платье, чем расстроила многих

Пользовательница сети Бриттани Далена из США перешила бабушкин свадебный наряд и расстроила пользователей сети. Данное видео она показала в своем TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как ее бабушка и мама выходили замуж в указанном белом макси-платье с крупным рельефным узором и пышными рукавами. При этом она рассказала, что по традиции решила использовать предмет гардероба для торжества, однако надела его не на свадьбу, а на ее репетицию, изменив при этом крой.

Так, американка сделала из платья костюм с мини-юбкой и кроп-топом и показала его в церкви своей бабушке. В свою очередь та обняла внучку с криком «О боже!».

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Зрители высказались о ролике в комментариях.

«Я бы заплакала, если бы моя внучка сделала то же самое с моим свадебным платьем», «Это была бесценная реликвия, я бы не смогла сделать ничего подобного», «Бабушка была разочарована, но ей пришлось притворяться, что ей понравилось», «Я просто опустошена, сейчас наряд выглядит так дешево», «Ты испортила ее свадебное платье, чтобы сделать наряд, который ты можешь купить за восемь долларов на Shein», — заявили юзеры.

В августе дочь американской модели и актрисы Брук Шилдс Грир Хенчи надела свадебный наряд матери 27-летней давности на школьный выпускной.