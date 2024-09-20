Дэвид Бекхэм похвастался новой татуировкой

Экс-футболист известен своей любовью к рисункам на теле. Дэвид Бекхэм решился на очередную татуировку. 49-летний спортсмен посетил студию мастера Пабло, известного как Certified Letter Boy, и сделал новый рисунок. К слову, Пабло уже практически стал «семейным» мастером Бекхэмов. Именно он бил рисунки сыновьям бывшего футболиста Бруклину, Ромео и Крузу.

Теперь под коленом Бекхэма красуются сложенные в молитве ладони, выполненные в гравюрной стилистике. Пабло опубликовал фотографию новой татуировки Бекхэма у себя в блоге.

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Спасибо за доверие, — написал мастер у себя в блоге.

Дэвид начал собирать «коллекцию» татуировок в 1999 году. Тогда Дэвид набил рисунок, посвящённый своему сыну Бруклину. За 25 лет на теле спортсмена появилось более 60 татуировок.