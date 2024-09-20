Какие ошибки в уходе портят состояние кожи

Часто в ухудшении состояния кожи играют роль не столько возрастные изменения, сколько неправильный уход за кожей. Мы поговорили с Ириной Носовой, физиологом, магистром биологических наук СпбГУ, которая рассказала нам, из-за каких наших ошибок страдает гидролипидный барьер кожи.

Зачем нам защитный барьер кожи

Здоровый гидролипидный барьер кожи — это залог красоты и здорового вида лица.

Ирина: «Этот естественный защитный слой кожи состоит из воды и жиров, которые работают в тандеме для удержания влаги и защиты от вредных внешних факторов».

Нарушение этой тонкой структуры может привести к сухости, шелушению, покраснению и другим неприятным последствиям.

Чрезмерное использование очищающих средств

Частое использование некоторых очищающих средств может оказаться коварным для вашего гидролипидного барьера. Многие из этих продуктов содержат агрессивные поверхностно- активные вещества, которые эффективно удаляют загрязнения и жир, но вместе с тем, они лишают кожу её естественного жирового слоя.

Ирина: «Например, SLS (натрия лаурилсульфат) — это распространенный компонент, который может сильно сушить кожу».

Оно может вызвать чувство стянутости и дискомфорта, особенно у людей с уже сухой или чувствительной кожей.

Чтобы избежать этих неприятных последствий, выбирайте мягкие очищающие средства с pH-балансированной формулой. Это поможет поддерживать естественный баланс влаги и защиту от внешних факторов.

Игнорирование увлажнения

Недостаток увлажнения может привести к тому, что кожа становится более уязвимой перед воздействием внешних факторов, таких как ветер, холод и сухой воздух. Средства, содержащие лизаты бактерий, экстракт растения коньяк маннан, керамиды и гидролизованный коллаген, могут существенно помочь в восстановлении и поддержании защитного слоя кожи. Они способствуют удержанию влаги внутри кожи, не допуская ее испарения и обеспечивая комфортное ощущение в течение всего дня.

Частое применение кислот и ретиноидов

Кислотные пилинги и ретиноиды могут творить чудеса для решения разных дерматологических проблем, таких как акне и гиперпигментация. По словам нашего эксперта, эти активные ингредиенты обновляют кожу, улучшая ее текстуру и внешний вид. Однако при частом использовании, особенно в высоких концентрациях, они могут стать причиной сильной сухости и истощения гидролипидного барьера.

Для минимизации риска высушивания кожи, важно правильно подобрать концентрацию этих средств с учетом типа и состояния вашей кожи.

Пренебрежение защитой от солнца

Ультрафиолетовое излучение солнца — это один из главных врагов нашего гидролипидного барьера. Постоянное и неконтролируемое воздействие УФ-лучей разрушает липиды кожи, приводя к сухости, шелушению и преждевременному старению.

Неправильная защита от агрессивного солнца значительно увеличивает риск повреждений. Защита от солнечных лучей также должна включать ношение головных уборов и одежды, покрывающей кожу.

Неправильное питание и потребление недостаточного количества воды

Жирные кислоты, такие как омега−3, помогают поддерживать структуру клеточных мембран кожи, делая её более упругой и устойчивой к внешним воздействиям.

Ирина: «Витамины А и Е играют ключевую роль в регенерации кожи и её защите от окислительного стресса».

Регулярное потребление достаточного количества воды обеспечивает внутреннюю гидратацию, способствующую удержанию влаги в коже.

Включите в свой рацион такие продукты, как рыба, орехи, зелёные овощи и фрукты, богатые антиоксидантами. Они не только улучшают общее состояние кожи, но и поддерживают гидролипидный барьер.