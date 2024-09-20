Одежда в клетку: тренд осени 2024

Клетка — это один из главных трендов осени 2024 года. Этот принт возвращается на модные подиумы и улицы городов, предлагая огромный выбор стилей и комбинаций. В новом сезоне клетчатая одежда преображается и становится еще более универсальной, яркой, забавной, интересной.

Словом, очень разной — и это исключительно радостно для всех стильных женщин. Рассказываем, что будет модно носить этой осенью и как правильно сочетать клетчатые вещи.

Клетчатые жакеты и пальто

Жакеты и пальто в клетку — это настоящая классика осеннего гардероба. В этом сезоне популярны как крупные, так и мелкие клетчатые принты в разных цветовых решениях. Одним из самых стильных вариантов считается клетка «принц Уэльский» и шотландский тартан.

«С чем носить: в первую очередь, это однотонные базовые вещи (футболки, водолазки, джинсы или классические брюки). Они станут отличной основой для клетчатого жакета или пальто. Чтобы создать стильный образ, можно выбрать обтягивающие брюки и массивные ботинки, что добавит наряду легкий бунтарский привкус», — советует стилист Алина Лобанова.

Клетчатые рубашки

Это универсальная вещь, которая легко вписывается как в повседневный, так и в деловой стиль. В этом году клетчатые рубашки становятся объемными, подходящими для многослойности. В топе — интересный и необычный крой, рваные края.

Клетчатую рубашку можно надеть поверх футболки или водолазки и сочетать с джинсами или кожаными брюками. Дополните рубашку ремнем на талии для создания более структурированного образа или добавьте объемный свитер сверху.

Клетчатые платья

А тут мы видим уютный и женственный тренд осени. Они могут быть как миди, так и макси-длины. Очень актуальны модели, выполненные в пастельных или глубоких осенних оттенках — бордовом, зеленом или коричневом.

Клетчатое платье идеально сочетается с высокими сапогами или ботильонами. Сверху можно накинуть кожаную куртку или классическое пальто, чтобы создать контраст текстур.

Клетчатые брюки

Они добавляют динамичности и стиля любому образу. Брюки в клетку могут быть как свободного кроя, так и облегающими, в зависимости от желаемого эффекта.

Для создания классического образа сочетайте клетчатые брюки с белой рубашкой и базовым пиджаком. В уличных образах они отлично смотрятся с объемными свитерами и кроссовками или ботильонами.

Клетчатые юбки

Особенно модными будут мини-юбки в клетку с элементами ретро-стиля — и подобные винтажные модели «скромницы» А-силуэта длиной ниже колена или по щиколотку.

Юбку можно сочетать с однотонными водолазками или объемными свитерами. Классические ботинки или грубая обувь на платформе добавят контраст образу, делая его более современным.

Аксессуары в клетку

Если вы не хотите полностью погружаться в клетчатый тренд, но хотите добавить немного стильности в свой гардероб, клетчатые аксессуары станут отличным вариантом. Это могут быть шарфы, сумки, кепки и даже обувь.

«Например, клетчатый шарф можно комбинировать с однотонным пальто или курткой. Сумка или обувь в клетку станут ярким акцентом на фоне сдержанных цветов базового гардероба», — объясняет стилист.

Не бойтесь смешивать разные клетки. В этом сезоне модно комбинировать разные виды клетчатого принта в одном образе. Например, рубашку в крупную клетку можно сочетать с брюками в мелкую клетку.

Экспериментируйте с цветами. В этом сезоне клетка представлена не только в классических черно-белых и серых оттенках, но и в ярких цветах, таких как красный, зеленый и синий.