Поло с длинным рукавом: модели, которые подойдут вашему гардеробу

Поло тоже подготовился к похолоданию: на смену футболкам с воротником приходят джемперы. Что касается выреза, то пуговицы совсем не обязательное условие. Нет ограничений и при выборе силуэта: это может быть как просторное изделие, так и облегающий крой, который вновь заявил о себе и пытается сместить с пьедестала оверсайз.

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Что ж, облегающие позиции сделают вас более утонченной. А ко всему прочему они прекрасны в качестве нижнего слоя под пиджак, особенно из замши, которая сейчас на пике популярности. Бомберы, кстати, тоже способны встать в пару с джемпером-поло, отдав дань уважения стилистике преппи.

Говоря о поясных изделиях, с которыми стоит комбинировать поло, то здесь подойдут абсолютно все вещи из вашего гардероба — от джинсов до юбок. Тем более, если верх однотонный, нейтрального оттенка. Да, поло встали в один ряд с такими базовыми вещами, как рубашки и футболки. Как бы то ни было, веселых ноток в нашу повседневность тоже хочется добавить: в этом случае выбираем модели в полоску, которые относят нас все к тем же college-core и tennis-core. Собственно, именно теннису мы обязаны появлением поло, которое придумал спортсмен Рене Лакост.

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© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

© Super.ru

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