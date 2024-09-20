Звезда фильма «Спеши любить» показала, как выглядит без макияжа

Звезда фильма «Спеши любить» Мэнди Мур показала в личном блоге, как выглядит без макияжа. Актриса отметила, что добилась такого результата благодаря совместной работе с косметологом.

«Никакого макияжа, кроме старого следа от помады. Спасибо лучшему косметологу, что заставила эту очень беременную маму почувствовать себя готовой к рождению ребенка и побаловать себя столь необходимыми процедурами», — написала артистка.

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Знаменитость ждет рождения дочери. Девочка станет третьим ребенком Мур. Актриса в мае 2024 года перестала скрывать свою беременность. Она опубликовала в соцсетях фото старших детей и заявила, что у них родится сестра.

Певица замужем за солистом фолк-рок-группы «Dawes» Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года звезда впервые стала матерью, у нее родился сын, которому дали двойное имя Август Харрисон. Мур рассказывала, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Голдсмиту тоже понравилась эта идея.

И 18 октября 2022 года супруги вновь стали родителями, у них появился сын, которого назвали Оскар Беннетт. Артистка делилась новостью о пополнении в семье в соцсетях и показывала снимки мальчика из роддома.