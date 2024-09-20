Ирина Шейк появилась в драматичном платье из прозрачной ткани

В среду вечером Ирина Шейк вышла в свет в роскошном прозрачном платье, напоминающем нижнее бельё. Икона современной индустрии посетила мероприятие от Vogue Italia — 60th Anniversary x Ray-Ban в рамках Недели моды в Милане. Платье от Alberta Ferretti длиной до пола было украшено кружевными деталями и модель решила сочетать его с чёрными бикини и элегантными босоножками на каблуке.

Шейк нанесла немного хайлайтера и сделала вампирские тёмные губы. Волосы она уложила в прямую причёску, решив разделить их посередине. Ирина идеально подчеркнула свой типаж!

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У неё, безусловно, было немало событий во время её пребывания в Италии. После того как 17 сентября в Милане официально стартовала Неделя моды, Шейк была замечена на подиуме на многих показах, включая Max Mara, Etro, Marni и Alberta Ferretti. В четверг она выложила несколько закулисных фотографий, в том числе снимки своего знойного образа с вечеринки в среду. До того как отправиться за границу, Ирина участвовала в Неделе моды в Нью-Йорке, выступая в качестве модели для Michael Kors, Tory Burch и Carolina Herrera. Ждём её следующих выходов с нетерпением!