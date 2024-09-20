Невестка Орбакайте снялась в мини-платье с декольте до пупка

Невестка певицы Кристины Орбакайте снялась в мини-платье с декольте до пупка без бюстгальтера. Модель Алена Преснякова опубликовала кадры в откровенном наряде в соцсетях.

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Блогер не скрывает, что находится в Москве. Она прилетела из США в Россию еще в июле. Позже муж модели, лидер рок-группы «Multiverse» Никита Пресняков тоже приехал на родину, чтобы отпраздновать годовщину свадьбы. Супруги отметили это событие с друзьями в Ростове-на-Дону. Через несколько дней артист улетел в Испанию, где воссоединился с отцом и его семьей, а потом вернулся в США.

Пресняков в 2017 году женился на Алене Красновой (в девичестве. — Газета.Ru). Модель отмечала, что период бурной ревности в отношениях с Никитой давно прошел, они с супругом научились не давать друг другу поводов. И музыкант спокойно относится к выходам возлюбленной в свет в смелых нарядах, подчеркивающих ее фигуру.

Супруги неоднократно объясняли в интервью, что пока не планируют становиться родителями, поскольку не готовы к этому — им нравится беззаботно проводить время, спать до двенадцати, много путешествовать и работать. Модель, говоря о планах на материнство, признавалась, что хотела бы видеть себя в этой роли лет через семь-десять.

Музыкант улетел из России в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации, через месяц к нему присоединилась жена. Супруги живут в США, здесь музыкант начал заниматься съемкой клипов для артистов под творческим псевдонимом Nick Pres.