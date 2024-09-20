Жена Харламова вышла в свет в ультракоротком сверкающем платье

Жена шоумена Гарика Харламова вышла в свет в ультракоротком платье из пайеток. Актриса Катерина Ковальчук появилась на презентации нового сезона Кинопоиска и поделилась кадрами с мероприятия в соцсетях.

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Юморист начал встречаться с артисткой через месяц после официального расторжения брака с Кристиной Асмус. От звезды «Интернов» у шоумена есть дочь Анастасия. Харламов говорил подписчикам, что хотел растить ребенка в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало телеведущего от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

В мае 2024 года Харламов спровоцировал слухи о помолвке с Ковальчук. Телеведущий опубликовал видео, на котором показал возлюбленную с обручальным кольцом на безымянном пальце. Позже шоумен подтвердил, что сделал предложение артистке. В июне стало известно, что пара официально зарегистрировала отношения, а 7 августа супруги сыграли свадьбу в поместье Agalarov Estate.