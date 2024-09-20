Почему фото МакSим вызвало споры в сети, и как Адам Сэндер стал иконой стиля: видеодайджест «Рамблера»

Не успеваете следить за всеми событиями в стремительном потоке информации? «Рамблер» собрал для вас самые яркие и обсуждаемые новости прошедшей недели. Смотрите наш еженедельный видеодайджест, чтобы быть в курсе главных событий, которые активно обсуждали в социальных сетях.

Изменения во внешности 41-летней МакSим вызвали споры в сети.

41-летняя исполнительница поделилась кадром, на котором позировала на улице с розой в руке. Подписчики высказались о фото в комментариях.

«Очень похудела», «Что у вас с фигурой? Тело такое худое, голова кажется очень большой».

Она предстала перед камерой в облегающем белом топе с драпировкой на груди, расклешенных черных брюках со стрелками и туфлях на платформе и высоких каблуках.

Как нелепо одевающийся Адам Сэндлер внезапно стал иконой стиля.

Незадачливый стиль американского комедийного актера Адама Сэндлера покоряет сердца миллионов поклонников по всему миру. Его гардероб состоит из старых цветных футболки и баскетбольные шорты, бейсболки с логотипами футболок и ветровок из нулевых.

Внучка перешила бабушкино свадебное платье, чем расстроила многих.

Пользовательница сети Бриттани Далена из США перешила бабушкин свадебный наряд и расстроила пользователей сети. На размещенных кадрах девушка продемонстрировала, как ее бабушка и мама выходили замуж в указанном белом платье. Она рассказала, что по традиции решила использовать предмет гардероба для торжества, изменив при этом крой.

В сети восхитились внешностью 72-летней звезды «Титаника» на новых фото.

Фрэнсис Фишер, исполнившая роль матери главной героини в фильме-катастрофе «Титаник», посетила премьеру фильма «Субстанция» в Лос-Анджелесе.

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