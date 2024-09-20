Анастасия Решетова снялась в купленных шесть лет назад джинсах

«Первая вице-мисс Россия — 2014», модель и бывшая подруга рэпера Тимати Анастасия Решетова снялась в одежде шестилетней давности. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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28-летняя манекенщица предстала на размещенном кадре в полный рост в белом топе с воротом и серых джинсах прямого кроя. Также она надела бежевые сандалии бренда Hermes и взяла с собой сумку и пиджак.

При этом в ответ на вопросы подписчиков знаменитость рассказала про выбранные ею брюки из денима. Она отметила, что приобрела данный предмет гардероба марки Yeezy американского рэпера Канье Уэста несколько лет назад.

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«Это старые джинсы Yeezy Season. Им лет шесть уже. Не могу перестать их носить», — заявила автор поста.

Ранее в сентябре Анастасия Решетова похвасталась роскошным подарком от возлюбленного.